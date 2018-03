Das neue Karikaturenbuch von Robert Kainz ist da

Was für ein entspannter und heiter-amüsanter Abend voller Lachen und guter Gespräche, und das obwohl er sich um brisante Themen der Lindauer Stadtpolitik dreht, und um Menschen die in diesem Zusammenhang gern auf die Schippe genommen werden. Aber es ist die Schippe von Robert Kainz – und die macht bekanntlich immer samstags Helden: Robert Kainz und die Lindauer Zeitung haben gemeinsam das dritte Kainz-Karikaturenbuch erstellt und am Freitag einem interessierten Publikum im Foyer der Lindauer Spielbank vorgestellt.

Und ja, viele von denen, die Kainz in den vergangenen Jahren immer samstags, und mal mehr, mal weniger liebevoll getriezt hat, die also die Protagonisten seiner Karikaturen sind und waren, stehen gut gelaunt vor der Bühne und freuen sich darauf, das gute Stück bald selbst in den Händen zu halten. Oder eines der ausgewählten Originale, die Kainz für „Wir helfen“ versteigert.

Doch zuvor führt Andreas Müller aus der Chefredaktion der Lindauer Zeitung kurzweilig ins Thema. „Eine gute Karikatur“, sagt er, „und das müssen wir als Schreiber vielleicht zerknirscht zugeben – kommentiert und analysiert oft besser als 200 Zeilen Text.“ Es sei deshalb ein großes Glück für eine Lokalredaktion wenn sie vor Ort einen Karikaturisten wie Robert Kainz habe, bei dem sich zeichnerische Begabung mit einem sicheren Gespür für die richtigen Themen paart, und der die Traute habe, Menschen zu kritisieren, denen er über kurz oder lang persönlich auf der Straße begegne. Und der überdies dies alles auch noch mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl mache.

Samstag ohne Kainz geht gar nicht

In einer kurzen Talkrunde kommen Kainz und Oberbürgermeister Gerhard Ecker, sein aktuell häufigstes Objekt, zu Wort, sowie Verena Rausch, Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung, die an der Entstehung des Buches maßgeblich beteiligt war. Verena Rausch erklärt, dass die von Kainz getroffene Auswahl ein echtes „Best Of“ der vergangenen Jahre sei. Und das ein Samstag ohne eine Karikatur von Robert Kainz gar nicht gehe. Das Buch sei eine längst überfällige Würdigung an den Künstler, denn fast 20 Jahre ist die Veröffentlichung des letzten Karikaturenbuchs her. Geballter und schöner könne man die Lindauer Stadtgeschichte nirgendwo nacherleben, als mit diesen 160 Karikaturen.

Kainz sagt, gefragt was eine gute Karikatur brauche und wie er zu den Ideen käme, „einen Hauptdarsteller und ein gutes Thema. Es sind halt die Menschen, die sich durch ihre Tätigkeit, durch das was sie tun oder besser nicht tun sollten, quasi als Karikatur aufdrängen.“ Er gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt, lese die Zeitung und nehme am Leben in der Stadt Teil. Er sei froh, dass Gerhard Ecker so ein markantes Gesicht und eine so einprägsame Haltung und Gestik habe. Der OB sei gut zu zeichnen. Markante Nase, Brille, immer gut rasiert – das folgende Gelächter zeigt, das war reine Ironie. Und der Oberbürgermeister fühlt sich im Gegenzug meist gut getroffen. Das sei ihm schon wichtig. „Ich bin natürlich aktuell der am meisten von Robert Kainz Karikierte, denn die Stadt bietet fast täglich interessante Geschichten. Ich finde, er arbeitet mich gut heraus und trage seine Kritik mit Gelassenheit.“ Wer aber am meisten Spaß an seinen Karikaturen habe, das sei seine Frau Ulrike: „Sie lacht oft minutenlang darüber, weil sie sie einfach köstlich findet.“ Der Künstler hat auch ein Lob für die Redaktion der Lindauer Zeitung: „Sie ist ein wunderbarer Partner.“

2500 Euro für „Wir helfen“

Dann geht es zur lebhaften Versteigerung – die Besucher haben sich ihre Lieblingskarikaturen vorher angeschaut – bei einigen sind die Helden der Karikaturen selbst anwesend. Gastgeber Nikolaus Bartl steigert ordentlich mit, treibt gutgelaunt die Preise in die Höhe und ersteigert letztlich für sich selbst die Lindauer Moschtköpfe, bei denen, so Kainz, nicht nur die Maskengruppe der Narrenzunft Lindau gemeint sei. „Ich bin der Überzeugung, dass die Lindauer die Maske nach der Fasnacht nicht ablegen, sondern konsequent das ganze Jahr tragen.“ Clemens und Renate Mutschler sichern sich die Karikatur, die sie als Don Quijote und Sancho Panza zeigt, in ihrem Fensterkampf gegen die Windmühlen der Stadtverwaltung. Ulrich Jöckel ersteigert sich die Karikatur, die ihn als Beinpinkler an des Oberbürgermeisters Fuß darstellt, freut sich und lacht herzlich über sich selbst. Denn das wollen Karikaturen schließlich erreichen, indem sie einen Spiegel vorhalten – und mit einigem Abstand erkennt der eine oder andere vielleicht sogar, dass er maßlos überzogen reagiert hat. Oder auch nicht. Am Ende landen rund 2500 Euro für elf versteigerte Kainz-Originale in der Spendenkasse für „Wir helfen“ , die Barbara Krämer-Kubas und Anneliese Spangehl gern in Empfang nehmen, und Robert Kainz gibt eine lange Autogrammstunde in der er viele persönliche Widmungen und sogar Zeichnungen in die Bücher malt.

Erhältlich ist das Karikaturenbuch für 19,90 Euro ab heute in der Geschäftsstelle der Lindauer Zeitung, Inselgraben 2, geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr.