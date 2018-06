Das neue Bad kostet halb so viel wie die alten

Rund 50 Millionen Euro muss die Stadt innerhalb der nächsten 40 Jahre für die Therme Lindau aufbringen. Das geht aus der Vorlage für die Stadtratssitzung hervor. Damit wäre das neue Bad insgesamt nur halb so teuer wie der Erhalt von Strandbad Eichwald und Hallenbad Limare. Sogar ein Naturbad mit einfachem Hallenbad ist laut Berechnungen der Bäderbetriebe um fünf Millionen Euro teurer als die Therme.

Auf Anfrage der LZ legen Investor Andreas Schauer sowie Stadtwerkechef Klaus Steiner die Zahlen schon vor dem Bürgerinfoabend auf den Tisch. Demnach kostet das neue Bad 25 Millionen Euro, wovon 13,5 Millionen Euro auf Therme und Sauna sowie 11,5 Millionen auf Strand-, Frei-, Sport- und Familienbad entfallen. Während Investor Andreas Schauer den Luxusbereich bauen soll, wird der andere Bereich Eigentum der Stadt werden. Die Stadtwerke haben mit der Therme nichts mehr zu tun.

Die Stadt wird ihren Anteil über Schulden finanzieren und diese im Verlauf der nächsten 30 Jahre abtragen. Denn so lange läuft der Vertrag mit Schauer – mit der Möglichkeit, um zweimal fünf Jahre zu verlängern. Jahr für Jahr müsse die Stadt dafür 1,3 Millionen Euro aufbringen. Das ist weniger als Lindau derzeit für seine beiden großen Bäder bezahlt.

Die Investitionen für den Erhalt von Limare und Eichwaldbad wären zwar niedriger, es blieben aber die hohen Betriebskosten, die sich laut Bäderbetriebe auf mehr als zwei Millionen Euro summieren werden. Dass der Betrieb des neuen Bades günstiger zu haben ist, erklärt Steiner damit, dass Gewinne aus der Therme und der Sauna in das Hallenbad fließen.

Im Gegenzug muss die Stadt einen Teil des Risikos für die Therme tragen. Schauer finanziert seinen Anteil nicht wie früher geplant mit Hilfe in- oder ausländischer Investoren. Denn die Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Banken hat sich als billiger erwiesen. Als Geldgeber tritt deshalb ein Konsortium aus einer Sparkasse, einer Landesbank und einer Förderbank auf. Die gewähren Schauer sehr niedrige Zinsen, wenn die Stadt einen Teil des Risikos trägt.

Steiner erklärt, dass die Stadt deshalb auch im Fall einer Insolvenz von Schauers Firma einen Teil des Betriebskostenzuschusses weiter zahlen muss. Im Extremfall könne die jährliche Belastung der Stadt deshalb auf 1,8 Millionen Euro steigen. In diesem Fall würde die Stadt aber automatisch Eigentümerin der Therme, zudem sei die Summe immer noch niedriger als die Belastung durch den Weiterbetrieb von Limare und Eichwaldbad. Das habe auch das Landratsamt überzeugt, das deshalb sein Einverständnis in Aussicht gestellt habe.

Hier bekommen die Bürger Auskunft

Die Stadt mit ihren Bäderbetrieben sowie Badunternehmer Andreas Schauer und seine Mitstreiter laden die Lindauer und andere Interessierte an diesem Freitag, 25. September, zum Infoabend ins Eichwaldbad.

Ab 17 Uhr stehen Gesprächspartner bereit, um die Ausdehnung des neuen Bades zu erläutern. Jeder kann sehen, welche Liegewiesen erhalten bleiben und was wegfällt. Das wird durch Flatterbänder sichtbar.

Um 18 Uhr beginnen dann im Gastrobereich des Freibades verschiedene Vorträge. Die Fachleute erläutern das Konzept der geplanten Therme Lindau, erklären die Finanzierung und stellen Rahmenbedingungen vor. Im Anschluss können die Bürger an verschiedenen Themeninseln weitere Fragen zu Details stellen. Interessierte können dort aber auch Anregungen geben oder Kritik üben.

Investor Andreas Schauer wird am Samstag mittels einer Broschüre, die der Lindauer Zeitung und dem Südfinder am Samstag beiliegen wird und damit alle Lindauer Haushalte erreicht, seine Pläne detailliert vorstellen.

Die Stadtwerke, die für die Stadt die Geschäfte der Bäderbetriebe führen, eröffnen vom kommenden Montag, 28. September, an im Internet die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Unter einer Adresse, welche ab Montag bekannt sein soll, soll es nach angemessener Zeit auch jeweils Antworten auf die Fragen geben.

Der Stadtrat soll am kommenden Mittwoch, 30. September, eine Grundsatzentscheidung über die Therme Lindau treffen. Die öffentliche Sitzung im Alten Rathaus beginnt um 18 Uhr. Das Bad steht unter Punkt 11 auf der Tagesordnung.

Auch die Lindauer Zeitung ist interessiert an der Meinung der Lindauer zur Therme. Schreiben Sie uns an LZ-Redaktion, Inselgraben 2, 88131 Lindau, oder per E-Mail an redaktion@lindauer-zeitung.de