Das neue ÖPNV-Konzept im Kreis Lindau soll doch schon vor 2023 anrollen – Dafür gibt es auch mehr Geld im Haushalt

Nicht nur die Kreistagsfraktion der Grünen ist irritiert über die Aussage der Kreisverwaltung, dass sich das neue Nahverkehrskonzept des Landkreises erst im Herbst 2023 umsetzen lasse. Auch den CSU-Kreisrat Ulrich Pfanner bewegt das Thema ÖPNV: Damit unter anderem die Schweizer Verkehrsplaner weiter zu Rate gezogen und Teile des von ihnen ausgearbeiteten Konzepts schon früher umgesetzt werden können, wurde auf Pfanners Vorschlag der im Kreisetat angesetzte Betrag um 100 000 Euro aufgestockt.

30 000 Euro für ein einheitliches Haltestellendesign im Verbundgebiet Bodo, aber kein Geld für fachlichen Rat: Das passt nach Pfanners Ansicht nicht zusammen. „Nicht das Design muss passen, sondern der Fahrplan“, ist der Scheidegger Kreisrat und Bürgermeister überzeugt. Und deswegen hält er es für wichtig, dass der Kreis die Verkehrsplaner des Schweizer Büros Metron weiter zu Rate zieht: Die können nach seiner Aussage am ehesten abschätzen, was trotz mancher Hürde – wie dem von der Bahn um ein Jahr verschobenen Start des Dieselnetz Allgäu – vom Lindauer ÖPNV-Konzept schon in den nächsten ein bis drei Jahren umsetzbar ist. Auch die Frage der EU-weiten Ausschreibung des Nahverkehrs könnte nach Pfanners Ansicht so schneller gestartet werden.

Der für den ÖPNV zuständige Geschäftsbereichsleiter Erik Jahn hatte in der Dezember-Sitzung des Kreistags angekündigt, dass das beschlossene neue Nahverkehrskonzept erst im Herbst 2023 umgesetzt werden könne – unter anderem, weil bestehende Verträge mit der Regionalbus Augsburg/RBA so lange laufen. Der Lindauer Kreisrat Jürgen Müller würde es gern sehen, wenn die RBA auch darüber hinaus Partner des Landkreises wäre und den Regionalbusverkehr zwischen Bodensee und Westallgäu sicherstellt. Deswegen sorgt sich Müller, ob eine EU-weite Ausschreibung dabei ein Problem werden könnte.

Das sah der Lindauer Landrat Elmar Stegmann im Haushaltsausschuss allerdings ganz anders: Er ist mit der „momentanen Monopolstellung“ im Busverkehr nicht zufrieden, betrachtet den Landkreis „der RBA ausgeliefert“, weil diese derzeit „die Preise diktiert“. Von einer europaweiten Ausschreibung des Regionalbusverkehrs erhofft sich der Landrat „mehr Transparenz“.

Dass Grünen-Kreisrat Thomas Kühnel im diesjährigen Kreisetat für den ÖPNV insgesamt eine Million Euro eingestellt sehen wollte, hielt Stegmann jedoch für zu hoch. Zwar fließen vom Haushaltsansatz allein 610 000 Euro für Tarifverluste an Verkehrsunternehmen. Doch auch bei einer Million „fährt in diesem Jahr nicht ein Bus mehr“, so der Landrat.

Deswegen erachte er ein Aufstocken um 100 000 Euro, wie von Pfanner beantragt, für ausreichend. Dafür sprach sich letztlich auch eine deutliche Mehrheit des Haushaltsausschusses aus.

Bei den Tarifen hat der Kreis nichts mehr zu sagen

Mit Blick auf die nach dem Bodo-Beitritt insbesondere im Kurzstreckenbereich deutlich angestiegenen Fahrpreise hielt es Kühnel für angebracht, die Menschen im Kreis mit einem 365-Euro-Jahres-Ticket vom öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen und so den Kauf so manches Zweitwagens zu erübrigen. Doch das kann der Kreis nicht mehr beschließen, denn mit dem Beitritt zum Verkehrsverbund hat er die Tarifhoheit an den Bodo abgegeben. Daran erinnerte unter anderem der Lindauer Kreisrat Mathias Hotz: Damit habe der Kreis das Recht auf Tarifdiskussionen verwirkt. Auch Eduard Stützle, Verkehrsexperte der Kreisverwaltung, bezeichnete das von Kühnel vorgeschlagene Ticket als „weit von der Realität entfernt“. Die Kurzstreckenproblematik habe man aber auf der Agenda, versicherte Stützle den Kreisräten.

Im Übrigen kündigte die Verwaltung an, dass sich der Wirtschaftsausschuss im Frühjahr wieder mit dem Thema ÖPNV beschäftigen werde.