Das Lindauer Rainhaus: Die besondere Form der Inklusion

Mitte Juli ist es soweit, dann ist das Lindauer Rainhaus endlich fertig saniert. Die Vorfreude bei den künftigen Mietern ist groß, schließlich werden sie Teil eines ganz besonderen inklusiven Wohnprojekts sein: Die Hälfte der 17 Wohnungen vermietet die Lebenshilfe an Menschen mit Behinderung. Beim Ortstermin am Donnerstagvormittag haben sich die neuen Nachbarn beschnuppert – und erste Pläne für die gemeinsame Zeit im neuen Haus geschmiedet.

Dessen Herzstück wird der Aufenthaltsraum im Dachgeschoss sein. Er soll als eine Art riesiges Wohnzimmer dienen, ein Begegnungsraum für die Bewohner des Rainhauses und deren Gäste. „Hier gäbe es genug Platz zum Tanzen“, schwärmt Silvia Wasner, während sie ihren Blick durch den hohen Raum schweifen lässt, dessen große Fenster bis auf die schneebedeckten Alpen blicken lassen. „Ich habe selber 17 Jahre lang Stepptanz gemacht, jetzt geht es nicht mehr.“ Wasner ist an Multipler Sklerose erkrankt. „Aber ich kenne tolle Sitztänze, die machen auch Spaß. Und dann würde ich noch gerne puzzlen, aber nicht allein.“ Sie freue sich bereits darauf, ihr 1500-Teile-Puzzle, das sie extra gekauft hat, mit ihren neuen Mitbewohnern zu bauen.

In ganz Europa gab es rund einhundert Pesthäuser, die allermeisten von ihnen sind längst zerstört. Aber nicht in Lindau, wo das sogenannte Rainhaus bereits seit 400 Jahren existiert - und bald neu genutzt wird. Die Lebenshilfe und der Förderverein Rainhaus haben es sanieren lassen und starten dort ein inklusives Wohnprojekt.

Um die Geschichte des Rainhauses zu präsentieren, soll im Aufenthaltsraum eine Art Mini-Museum entstehen, wie Werner Berschneider, Vorsitzender der Lindauer Lebenshilfe und der Vereins „Kulturerbe Rainhaus“, erklärt. „Es werden ein paar Vitrinen reinkommen, in denen wir zum Beispiel ein altes Quecksilberfläschchen zeigen, das Bauarbeiter bei der Sanierung gefunden haben.“ Das giftige Schwermetall wurde früher als Medikament verwendet.

Das imposanteste Ausstellungsstück aber ist der Raum selbst: Baumeister Hans Furttenbach hat im Rainhaus 1586 einen so genannten liegenden Dachstuhl mit Hängewerk verbaut – eine Technik, wie man sie sonst aus Kirchen kennt. „Es ist atemberaubend, dass es hier einen solch großen Dachstuhl gibt“, findet Berschneider.

Nur wenige Pesthäuser sind noch erhalten

Das Rainhaus wurde vor mehr als 400 Jahren als Quarantänehaus gebaut. Menschen, die unter Verdacht standen, die Pest zu haben, mussten darin 40 Tage verbringen. Wenn sie dann immer noch gesund waren, durften sie wieder zurück. Als es keine Pest mehr gab, nutzt das Hospital das Rainhaus, später lebten dort Obdachlose. Erst vor etwa sieben Jahren wurde es geschlossen. „Weil es immer genutzt wurde, gehört das Rainhaus zu den ganz wenigen Quarantänehäusern, die noch erhalten sind“, erklärt Berschneider.

Und nun soll es mit neuem Leben gefüllt werden. Mittlerweile sind die Wohnungen vergeben. Unter 36 Bewerbern hat die Lebenshilfe 16 ausgewählt, eine Wohnung vergibt das Jugendamt. Die Bedingungen, unter denen Mieter ins Rainhaus einziehen dürfen, waren von Anfang an klar: Die eine Hälfte der Wohnungen geht an Menschen mit Behinderung, die andere an Lindauer, die seit mindestens zwei Jahren in der Stadt wohnen oder dort geboren sind. Sie sollten außerdem einen Wohnberechtigungsschein besitzen. „Als ich den Brief aufgemacht habe, wollte ich erst überhaupt nicht hinsehen“, erzählt Silvia Wasner. Dass es dann auch noch ihre Favoriten-Wohnung geworden ist, freue sie sehr. „Das ist schon ein Traum.“

Isa Debusmann arbeitet in der Werkstatt der Lebenshilfe. Ab Juli wird sie im zweiten Stock des Rainhauses leben. Vom Rohbau ihrer neuen Wohnung ist sie ganz begeistert. „Sie ist schön und hell und groß“, schwärmt sie, während sie in Gedanken ausmisst, wo im neuen Wohnzimmer ihr Meerschweinchenkäfig Platz finden könnte. „Und im Garten bekommt es ein großes Gehege“, freut sich Debusmann, die zurzeit noch in Weißensberg wohnt. Früher musste sie den Stadtbus nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Wenn sie im Rainhaus wohnt, muss sie nur ein paar Meter in die Ludwig-Kick-Straße laufen. Was sie mit der neu gewonnenen Freizeit anfängt, weiß Isa Debusmann schon ganz genau: Sie möchte mit ihren neuen Nachbarinnen im Garten Tomaten anpflanzen.

Das fast fertige Rainhaus in Bildern (Foto: Christian Flemming)

Dinge gemeinsam anpacken, sich umeinander kümmern– darum geht es beim Rainhausprojekt. „Wenn man sich sozial engagiert, hält das fit“, findet Margot Eder. Sie freut sich auf einen neuen Mitbewohner ganz besonders: „Hier soll ein Kind einziehen, da würde ich gerne Kindsmagd machen, ihm Bilderbücher vorlesen“, so die Lindauerin, die selbst fünf Kinder großgezogen hat. „Das Miteinander wird hier Vorrang haben.“

Freuen sich gemeinsam mit Quartiersmanagerin Anne Schlor (2. von links) auf ihr neues Zuhause: Isa Debusmann, Margot Ender und Silvia Wasner (von links). (Foto: Christian Flemming)

Vom Pompösen Pesthaus zum barrierefreien Wohnhaus

Der Baumeister Hans Furttenbach, der später Bürgermeister von Lindau wurde, ließ das Rainhaus 1586 erbauen. Es diente als Quarantänehaus. „Wenn es in einer Lindauer Familie Pestfälle gab, dann hat man die noch Gesunden dort in Quarantäne gegeben. Wenn sie nach 40 Tagen symptomfrei waren, dann durften sie wieder raus“, erklärt Werner Berschneider, Vorsitzender des Vereins „Kulturerbe Rainhaus“. Dieses Schicksal konnte auch Händler treffen. „Wenn man wusste, jemand kommt aus Genua oder Venedig und dort gab es Pestfälle, dann durften sie nicht einfach auf die Insel.“ Auch sie mussten erst 40 Tage im Rainhaus überstehen.

Insgesamt gab es in Europa etwa hundert solcher Pesthäuser. „Die meisten Quarantänehäuser waren reine Funktionsbauten“, so Berschneider. Nicht aber das Lindauer Rainhaus. Furttenbach, der selbst Patrizier war, baute es im Patrizier-Stil. Einige Jahre später diente das Rainhaus sogar als Vorbild für das Gerichtsgebäude auf der Insel. Das Haus existiert allerdings nicht mehr, heute steht dort die Grundschule.

Fast identisch wie das Rainhaus sieht das Gerichtsgebäude auf der Lindauer Insel aus, das Werner Berschneider auf einem Bild zeigt. Das Gerichtsgebäude ist mittlerweile abgerissen, an dessen Stelle steht die Insel-Grundschule. (Foto: Christian Flemming)

Als die Pest überwunden war, brachte das Hospital im Rainhaus Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Syphilis unter, später wohnten dort Arbeiter, die sich keine teuren Wohnungen auf der Insel leisten konnten. Bis vor etwa sieben Jahren war das Rainhaus Obdachlosenunterkunft. Weil das Gebäude immer benutzt wurde, gehört es laut Berschneider zu den wenigen Quarantänehäusern, die noch erhalten sind.

Acht Fördergeber unterstützen das Vier-Millionen-Projekt

Vor etwa vier Jahren hat dann der Stadtrat beschlossen, das Rainhaus samt Grundstück der Lebenshilfe zu überlassen – und noch einen Zuschuss von gut einer halben Million für den Umbau draufzulegen. „Das war eine Win-Win-Situation“, sagte Frank Reisinger, Geschäftsführer der Lebenshilfe, am Donnerstag. So musste sich die Stadt nicht mehr um das Gebäude kümmern und die Lebenshilfe konnte ihre Pläne, dort Wohnungen für behinderte und nicht-behinderte Menschen zu bauen, umsetzen.

Damals war die Statik des Rainhauses in keinem guten Zustand: Das Haus wurde mit Gurten, Zeilen und Stangen gehalten. Denn die Außenmauern standen auf vier bis sechs Meter langen Eichenpfählen, die im Abstand von zehn Zentimetern in den Boden getrieben waren. Die standen knapp 400 Jahre lang im Grundwasser, bis für den Bau des Berufsschulzentrums der Wasserspiegel gesenkt wurde. Als das Wasser später wieder anstieg, begannen Fäulnisprozesse.

Damit alle Bewohner barrierefrei bis ins oberste Stockwerk des Rainhauses kommen, wird an dessen Außenseite ein Aufzug gebaut. (Foto: Christian Flemming)

Insgesamt acht Fördergeber unterstützen die Lebenshilfe bei dem Vier-Millionen-Euro-Projekt. Für Architekt Markus May war der Umbau eine Herausforderung. „Wir mussten erst einmal schauen, dass wir wieder auf gesunden Füßen stehen“, sagte er am Donnerstag. Und dann mussten noch Denkmalschutz, Brandschutz und Barrierefreiheit in Einklang gebracht werden. So führt an der Außenseite des Rainhauses künftig ein Aufzug bis ins Dachgeschoss. „Das Schöne an dem Gebäude war, dass die Grundrissstruktur für die jetzige Nutzung schon gut brauchbar war“, so May. „Der Eingriff in die historische Substanz ist sehr gering ausgefallen. Das war ein Glücksfall.“

Zu Demonstrationszwecken ist ein kleines Stück der alten Mauer erhalten geblieben, wie Werner Berschneider erklärt. (Foto: Christian Flemming) Lebenshilfe-Geschäftsführer Frank Reisinger, Architekt Markus May und Werner Berschneider, Vorsitzender der Lebenshilfe und des Vereins „Kulturerbe Rainhaus" führen die Mieterinnen durch ihr neues Zuhause. (Foto: Christian Flemming) Der Gang im Rainhaus ist besonders breit – so waren die potenziell Pestkranken weit genug voneinander entfernt, um sich nicht anzustecken. (Foto: Christian Flemming)