Es steht fest: Das Lindauer Kinderfest findet 2022 statt

Zwei Mal in Folge ist das Lindauer Kinderfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Doch in diesem Jahr soll es wieder stattfinden. Noch mehr als sonst auch schon soll in diesem Jahr die Geschichte des Kinderfestes und dessen Begründers Valentin-Heider in den Fokus rücken. Für Claudia Alfons wird es das erste Kinderfest als Oberbürgermeisterin sein.

„Das Lindauer Kinderfest 2022 soll stattfinden“, wird die Kinderfest-Koordinatorin Birgit Russ in einer Pressemitteilung zitiert, „darüber sind sich alle Beteiligten einig.“ Damit dürfen sich die Lindauerinnen und Lindauer auf Mittwoch, 27. Juli, freuen. Traditionell am Mittwoch vor den großen Schulferien heißt es dann wieder: „Lindau hoch!“

Vielleicht noch Einschränkungen nötig

„Vielleicht werden noch Einschränkungen nötig sein, aber die Kinderfestvereine arbeiten bereits mit viel Herzblut daran, dass wir den Kindern einen erlebnisreichen und schönen Tag bieten können“, fügt Christiane Geiser, die Geschäftsführerin, an.

Erstmals darf ich als Oberbürgermeisterin das Kinderfest feiern. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons

Auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons nimmt die Nachricht mit Freude auf: „Ich freue mich riesig, dass in diesem Jahr das Kinderfest nach heutigem Stand mit Blick auf Corona stattfinden kann.“ Für sie werde es eine Premiere.

„Erstmals darf ich als Oberbürgermeisterin das Kinderfest feiern. In meiner Schulzeit war es der Höhepunkt des Jahres und ich habe viele schöne Erinnerungen daran. Ich danke den vielen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und die Bereitschaft das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Kinder zu machen.“

Kinderfest darf kein drittes Mal ausfallen

Claudia Alfons richtet den Fokus auf den zentralen Aspekt des Kinderfestes: „Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts steht die Geschichte unseres Kinderfestes natürlich besonders im Mittelpunkt. Der Lindauer Ratsherr Valentin Heider, auf den das Kinderfest zurückgeht, war einer der wichtigen Mitwirkenden am Westfälischen Frieden, der bekanntlich den 30-jährigen Krieg beendete.“

Jeder Lindauer, der beim Kinderfest einmal selbst vor dem alten Rathaus stand, bekommt bei diesem Lied Gänsehaut

Auch die Kinderfestvereine in den Stadtteilen fühlen sich dieser Tradition verbunden. Deshalb waren sich alle einig: Das Kinderfest darf kein drittes Mal in Folge entfallen. Sie sehen im Kinderfest auch einen Appell für ein friedliches Miteinander. Ganz so, wie es die Kinder am Kinderfest seit mehr als 360 Jahren vorleben.

Wie genau der Festumzug und Festakt ablaufen werden – natürlich unter Berücksichtigung noch eventuell geltender Coronaregeln – ist laut Stadt noch in Planung. Der Nachmittagsteil soll wie gewohnt in den Stadtteilen stattfinden.