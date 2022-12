Das Lindau-Abc: So buchstabiert sich das Stadtgeschehen

A wie Asphaltwüste: Dass der neue Parkplatz auf dem ehemaligen Bauhof-Gelände nur eine Zwischenlösung ist, sieht man ihm nicht an. Warum auch Kies oder Schotter nehmen, wenn 600 000 Euro in einer riesigen Asphaltfläche verbraten werden können? Apropos braten: Wenn sich Besucher im Sommer eine Pfanne mitnehmen, dann können sie ihre Spiegeleier gleich an Ort und Stelle genießen.

B wie Bürgerentscheid: Instrument der direkten Demokratie, das einige Lindauer zu Hochform auflaufen lässt und Lindaus Verwaltung und manchen Stadträten nachts den Schlaf raubt. Die Entwicklung der Hinteren Insel hat sich die Mehrheit der Lindauerinnen und Lindauer jedenfalls ganz anders vorgestellt als Politik und Verwaltung.

Die Hintere Insel wird in diesem Jahr zum Zankapfel der Lindauer. Am Ende entscheiden die Wähler deutlich: Der nördliche Teil soll nicht bebaut werden. (Foto: Christian Flemming)

C wie Corona: Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr kaum noch. Und so wurden auch alle Feste gefeiert wie in der Zeit vor dem Virus. Angesteckt haben sich viele, die Sieben-Tage-Inzidenz schoss kurzzeitig sogar auf über 1000. Mehr als 20 Menschen starben in diesem Jahr nach einer Corona-Infektion. Krankenhäuser und Pflegeheime klagen über die Belastungen durch Personalmangel, Quarantäne und Testpflicht.

D wie Duschen, kalte: Dass das Wasser auch im Winter nur noch kalt aus den Leitungen floss, ließ selbst hartgesottene Sportler frösteln. Die eigentliche kalte Dusche für Ehrenamtliche war, dass ihre alternativen Energiesparvorschläge bei der Stadtverwaltung ungehört verhallten. Die Stadt hat das warme Wasser inzwischen wieder aufgedreht.

E wie Eishalle: Die Lindauer Eishalle ist in die Jahre gekommen und energetisch nicht sinnvoll. Der Eissportverein wünscht sich eine neue Halle, als Standort steht das Gelände hinter der Therme zur Debatte. 10.000 Quadratmeter Baugrund sind in einem Nutzungskonzept dafür vorgesehen. In der Lindauer Bevölkerung ist das Projekt allerdings umstritten.

F wie Freizeitcluster: Ein ganzes Areal voller Spaß, Sport und Konsum – das können sich sowohl Thermen-Betreiber Andreas Schauer, als auch Teile der Verwaltung, so mancher Stadtrat und ein paar Vereine auf dem großen Gelände hinter der Therme vorstellen. Allerdings wurde den Schrebergärtnern im Vorfeld immer versprochen, dass ihre Lauben dort sicher sind. Ein Konflikt, den die Verwaltung im kommenden Jahr lösen muss.

G wie Gratulation: Gleich zwei Lindauer durften sich in diesem Jahr über eine besondere Ehrung freuen: Der Lokalhistoriker Karl Schweizer, den alle nur als Charly kennen, bekam den Lindauer Kulturpreis verliehen und Werner Berschneider wurde mit dem Goldenen Bürgerring geehrt. Den bekam übrigens auch Verena Kast, die nicht in Lindau lebt, hier aber lange die Psychotherapiewochen organisiert hat.

H wie Haltestellen: Bushaltestellen gehören zu den Dingen, die man erst vermisst, wenn sie nicht mehr da sind. Das mussten in diesem Jahr vor allem die Zecher schmerzlich erfahren. Damit der Stadtbus schneller wird, hat der Stadtrat im Frühsommer beschlossen, Haltestellen in Enzisweiler und Zech zu streichen – testweise. Seitdem ist die Grenzsiedlung abgehängt. Weder eine Unterschriftenliste mit 900 Namen, noch diverse Protestaktionen halfen bislang. Was die ganze Sache nicht verständlicher macht: Wie lange die Testphase geht, kann keiner sagen.

I wie Inselhalle: Das teure Sorgenkind war nach seiner Wiedereröffnung kaum in Betrieb, schon standen die ersten Sanierungsarbeiten an – weil Wasser in den Keller und ins Parkhaus eingedrungen war. Doch drei Jahre später steht noch nicht fest, wer für die Baumängel verantwortlich ist. Auch von oben drohte Ungemach. Nachdem die alte Decke beim Umbau der Inselhalle aus Kostengründen im Gebäude verblieben war, muss diese nun saniert werden. Sie wurde statisch gesichert, seitdem liegt sie offen und ist über eine Seilnetzkonstruktion gesichert. Der Wasserschaden im Keller und die marode Saaldecke haben bisher schon rund 600.000 Euro gekostet.

Die Inselhalle wird zum Sorgenkind: Schon bald nach der Wiedereröffnung stehen erste Sanierungsarbeiten an. Und die sind teuer. (Foto: cf)

J wie Jahrmarkt: Endlich wieder Jahrmarkt! Nach zwei Jahren Pause haben sich Lindauer und Besucher wieder in den Rummel gestürzt und auf dem Krämermarkt nach Herzenslust gestöbert. Dabei mussten sie zwar auf einige liebgewordene Marktleute verzichten, denn es gab weder die bewährten Kräuterbonbons noch lustige Sprüche vom Billigen Jakob. Doch die meisten genossen das bunte Jahrmarkttreiben trotzdem.

K wie Kälte: Es ist kalt. Nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Um Energie zu sparen, werden auch in den Gebäuden der Verwaltung die Heizkörper herunter gedreht. Die Oberbürgermeisterin verschickt ihre Grüße aus der Toskana seitdem tapfer im dicken Rollkragenpullover.

L wie Löwe: Mitleiderregend saß er da: unser stolzer bayerischer Löwe durch die Biennale zum Jammerlappen degradiert? Ein paar rote Fahnen, die leider nur selten im Wind flatterten, brachten Insulaner und Besucher auf die Barrikaden. Der Löwe blieb stoisch, er weiß, dass ihn nichts entstellen kann – und dass Kunst polarisieren will.

M wie Machbarkeitsstudie: Schier endlos ist die Liste der Machbarkeitsstudien und Erhebungen, die die Stadt in letzter Zeit in Auftrag gibt. Man hat das Gefühl, dass es teilweise sogar schon Machbarkeitsstudien im Vorfeld von Machbarkeitsstudien gibt. Und auf so manche Auswertung warten die Lindauerinnen und Lindauer dann Monate, gar Jahre. Bis heute gibt es kein Ergebnis der großen Verkehrszählung vom August 2021. Wenn die nicht irgendwo verloren gegangen ist...

N wie Nächstenliebe: Viele Lindauerinnen und Lindauer haben 2022 Nächstenliebe bewiesen. Unzählige engagierten sich in der Ukrainehilfe, gründeten Vereine, brachten Suppe an die Grenze und hießen Geflüchtete willkommen. Auch andere sind Helden des Alltags. Elke Brög eröffnet eine Wärmestube, weil es in Lindau noch keine gab. Renate Allweil aus Sigmarszell, die selbst einmal flüchten musste, hilft anderen Geflüchteten. Gerald Schneider ist gehörlos und setzt sich für andere Gehörlose ein. Das sind Menschen, bei denen man sich als Vorsatz für das kommende Jahr eine dicke Scheibe abschneiden kann.

O wie Ohrwurm: Es gibt Begriffe, die im Stadtrat so oft fallen, dass sie regelrecht zum Ohrwurm werden. Masterplan zum Beispiel. Oder Machbarkeitsstudie (siehe M).

P wie Poller: Wenn sie oben sein sollen, stecken sie im Boden, wenn man durch will, sind sie garantiert hochgefahren: Es gibt in dieser Stadt wohl wenige Gegenstände, die so umstritten sind, wie die beiden Poller am Anfang und Ende der Fußgängerzone. Und dann kam auch noch raus, dass gar keine Anti-Terror-Poller verbaut wurden, wie das so mancher dachte. Doch die Stadt hält an ihrer Strategie fest und plant schon weitere Poller. Als nächstes ist die Grub dran. Schlimmer, das sagen Insulaner, die lieber anonym bleiben wollen, sind nur die Lindauer Voll- äh Sperrpfosten.

Wenn sie unten sein sollen, sind sie oben, wenn sie oben sein sollen, stecken sie im Boden: Die Poller am Eingang der Fußgängerzone. (Foto: ehe)

Q wie Quadratur des Kreises: Ausgaben für Mittelschule, Parkhaus Karl-Bever-Platz und andere Investitionen auf der einen, aber kaum Einnahmen auf der anderen Seite: Man muss kein Mathematiker sein, um zu wissen – das alles unter einen Hut zu bringen, erscheint angesichts der klammen Finanzlage wie die Quadratur des Kreises.

R wie Rahmenplan: Aufwändig erarbeitet, fast einstimmig beschlossen: Der Rahmenplan für die Hintere Insel schien in trockenen Tüchern, die Bebauung quasi in den Startlöchern. Doch dann machten die Lindauerinnen und Lindauer dem Stadtrat und der Verwaltung einen dicken Strich durch die Rechnung. Wie, das lesen Sie unter B, wie Bürgerentscheid.

S wie Schulden: Der Schuldenberg der Stadt Lindau ist hoch und die finanziellen Abgründe tief. Verwaltung und Stadtrat sollten sich vielleicht mal auf den Berg stellen, um wieder einen besseren Überblick zu bekommen. Denn über Jahre wurde Geld ausgegeben, das die Stadt nicht hatte. Eigentlich kann es da nur besser werden. Frei nach dem Sprichwort: „Die Liebe übersteht hohe Berge und tiefe Täler“. Und die Liebe zu Lindau ist sicherlich bei allen da.

T wie Tafel: Die Not ist groß. Auch wegen des Ukrainekrieges sind immer mehr Menschen auf die Lindauer Tafel angewiesen. Doch die kommt an ihre Grenzen. Deshalb musste sie einen Aufnahmestopp verhängen: Sie gibt vorerst keine Tafelausweise mehr heraus, die für den Einkauf dort notwendig sind.

U wie Ukraine: Kurz nachdem ihr Land von Russland angegriffen worden war, kamen einige Ukrainerinnen und Ukrainer nach Lindau. Und die Menschen am Bodensee waren gerne bereit, ihnen zu helfen. Viele Familien nahmen Flüchtlinge bei sich zu Hause auf. Bis heute fahren Menschen aus dem Landkreis Lindau regelmäßig in die Ukraine, um Hilfsgüter dorthin zu bringen.

V wie Vermögen: Davon hat Lindau zur Zeit nicht so viel. Zumindest nicht, wenn es ums liebe Geld geht. Reich ist Lindau aber trotzdem, wie Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bei der ersten Bürgerversammlung nach zwei Jahren Corona-Pause feststellte. Schließlich leben die Lindauerinnen und Lindauer in einer Postkarten-Idylle mit See, Bergen und Leuchtturm. Die paradiesische Schönheit der Umgebung relativiere womöglich auch die bedrückenden Aussichten, wenn die Stadt den Gürtel enger schnallen müsse.

W wie Warten statt Wachküssen: Das tun die Freunde des Hoyerbergschlössles schon sehr lange. Das Kleinod steht seit zehn Jahren leer und verfällt immer mehr. Als die Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG mit der Entwicklung und Sanierung des Schlössles beauftragt wurde, hatten viele die Hoffnung, dass es nun schnell gehen wird. Das Nutzungskonzept sollte bis spätestens Anfang dieses Jahres fertig sein. Doch daraus wurde nichts. Die GWG bittet seither immer wieder um Geduld. Wie lange noch?

X wie Satz mit X: Der Bürgerpark wurde eigentlich gebaut, damit dort Veranstaltungen wie das U&D stattfinden können. Das war wohl nix! Zumindest nicht in diesem Jahr. Die Veranstalter hatten schon mit der Hinteren Insel geplant – sich dann aber mit der Stadt noch auf den Toskanapark geeinigt. Vielleicht klappt es ja 2023.

Nicht im Bürgerpark, sondern im Toskanapark findet das U&D in diesem Jahr statt. (Foto: Christian Flemming)

Y wie Yoga: Wenn einmal tief durchatmen nicht mehr hilft, um das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen, muss es vielleicht Yoga sein. Wir haben eine kleine Trainingseinheit extra für Stadträte und -rätinnen zusammengestellt: Wer ein dickes Brett bohren und gleichzeitig aufrecht sein will wie ein Baum, sollte eine Brücke zum anderen Krieger bauen. Wer mit seinem Hund darüber geht, sich dabei nicht von der Kobra beißen lässt, der wird so tiefenentspannt sein wie ein Happy Baby. Ungeübte Räte, die sich solche Verrenkungen nicht zutrauen, können heimlich in Wasserburg üben. Dort wurde dieses Jahr ein Yoga-Pfad eröffnet, der auch für Anfänger geeignet ist.

Z wie Zank: Harmoniesüchtig war der Stadtrat noch nie. Wenn es um die besten Lösungen für Lindau geht, muss auch gestritten werden. Doch seit dem Bürgerentscheid zur Hinteren Insel hat sich die Stimmung im Stadtrat verschlechtert. Angesichts der empfindlichen Einsparungen, die nun vorgenommen werden müssen, werden sich die Fronten vermutlich noch verhärten.