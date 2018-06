Das Leid der vergessenen Kinder

„Irgendwann muss man es auch mal gut sein lassen.“ Dieser Satz steht wie kaum ein anderer für die Sehnsucht vieler Menschen, unter die Vergangenheit des Nationalsozialismus einen Strich zu ziehen. Einen Schnitt zu machen, es enden und eben gut sein zu lassen. Aber was eigentlich? Die Trauerarbeit? Die Auseinandersetzung mit der Schuld von Eltern oder Großeltern? Oder das eigene mulmige Gefühl beim Anblick historischer Bilder, verbunden mit der Frage: „Was habe ich heute noch damit zu tun?“

Fragen wie diese führen die vielfach ausgezeichnete Psychologin und Traumatherapeutin Luise Reddemann in ihrer Vortragsreihe bei den Lindauer Psychotherapiewochen direkt zurück zu ihrer eigenen Kindheit. Und sie sagt: „Es wird niemals ,gut’ sein.“

1943 ist Reddemann geboren – und sie weiß als Kind der ersten Generation nach der Stunde Null, welch tiefe Furchen und Brandmale auf der Seele bleiben, wenn Kinder gezwungen sind, sich an ein Schweigegelübde zu halten, mit dem Eltern das „Menschenmögliche aber Unfassbare“ zudecken wollen. Oder eben durch zu viel Reden ein Trauma immer wieder von neuem aufzufrischen. Und Reddemann spürt in ihrer psychotherapeutischen Praxis, dass ebensolche Sätze wie „Irgendwann muss man es auch mal gut sein lassen...“ eben nicht verhindern können, dass da etwas ist, das weiterarbeitet im Kopf und in der Seele – und das offenbar Generationen überspringt und womöglich bei denen noch wirkt, die erst 50 Jahre nach Kriegsende geboren sind.

Das Lindauer Stadttheater ist beim Vortrag Reddemanns voll. Die Langzeitwirkung kollektiver Schicksalsschläge ist offenbar ein Thema mit hoher Anziehungskraft. Reddemann mahnt – gerade in der Therapie älterer Menschen – im Auge zu behalten, welch schwere historische Hypothek da manchen auf der Seele liegt.

Spuren bis zu den Enkeln

„Vergessen Sie niemals bei den Geburtsjahrgängen 1930 bis 1945 nachzufragen, wo sie denn geboren sind – und wo sie nach dem Krieg lebten.“ Man müsse nicht nach einem Trauma bei Kriegskindern suchen, wo keines sei. „Aber wenn jemand in Breslau geboren ist und später in Köln wohnt, dann muss ja etwa zwischendrin gewesen sein.“ Eine Konstellation wie diese sei ein starkes Argument, bei der Therapie solcher Menschen diesen Aspekt der Traumatisierung im Blick zu haben.

Jahrzehntelang – bis in die 90er-Jahre hinein – galt die Doktrin, dass Kleinkinder in der Kriegszeit von all dem Grauen und der Angst der Eltern gar nichts mitbekommen hätten. Viel schlimmer sei der Krieg für jene gewesen, die aktiv verwickelt waren: An der Front die Männer, und zu Hause die Mütter, die in ständiger Sorge um Angehörige gelebt haben.

„Man hat die Kinder einfach vergessen, weil die noch gar nicht in der Lage waren, ihre Ängste und Nöte zu artikulieren“, sagt Reddemann. Doch ein stummes Leid, sei auch Leid. Eines, das Spuren hinterlasse – und sich bis auf die Generation der Enkel übertragen könne. Der psychotherapeutische Fachbegriff heißt sekundäre Traumatisierung.

Heilsamer Blick auf die Vorfahren

Die subtilen Auswirkungen, die Vergangenes in späteren Generationen noch spürbar macht, lassen sich gut an sich selbst beobachten. Zum Beispiel kennt fast jeder noch das aus Notzeiten herrührende Dogma, den Teller leer zu essen, Nahrung niemals wegzuwerfen. Das unangenehme Gefühl bei der Entsorgung von Lebensmitteln ist ein generationenübergreifendes Resultat der Kriegs- und Nachkriegszeit. Wenn dieses vergleichsweise harmlose Erbe bis in die Gegenwart wirkt – was für eine dunkle Kraft entfalten dann womöglich nicht verarbeitete Grausamkeiten auf Kinder und Kindeskinder?

Wie aber überwindet eine Gesellschaft Ereignisse wie Krieg? „Es gibt keine kollektive Traumatisierung. Eine Trauma ist immer individuell“, sagt Reddemann. Daher gibt es keine kollektive sondern nur eine individuelle Aufarbeitung. Und daher müsse das Bemühen eines Satzes, der darauf abzielt, es „gut sein zu lassen“, scheitern. „Dahinter verbirgt sich oft eine nicht verarbeitete Familiengeschichte“, sagt Luise Reddemann, die darüber nachdenkt, dem Thema der traumatisierten Kriegskinder ein eigenes Buch zu widmen.

Die bessere Alternative, statt es „gut sein“ zu lassen, sei auf jeden Fall, sich persönlich mit dem Schicksal der Vorfahren und der daraus resultierenden eigenen Identität auseinander zu setzten. „Es auch anzuerkennen und damit als Teil der Persönlichkeit zu akzeptieren.“ Andernfalls könnten Dinge auch nach Jahrzehnten wieder aufbrechen – zunächst getarnt als körperliche Beschwerden oder Depressionen. Umso wichtiger sei es aus therapeutischer Sicht, sich das mögliche Vorhandensein eines Kriegstraumas – und sei es im frühesten Babyalter – bewusst zu machen und gegebenenfalls darauf einzugehen.

