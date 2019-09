Das Landratsamt begrüßt vier neue Azubis

Am 2. September haben Fiona Brack aus Wasserburg, Andreas Nick aus Friedrichshafen, Lena Oesterle aus Hergatz und Samira Parete aus Bodolz ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten am Landratsamt Lindau begonnen. Landrat Elmar Stegmann hat die vier neuen Auszubildenden offiziell begrüßt und ihnen für ihre Ausbildungszeit alles Gute und viel Erfolg gewünscht. Insgesamt bildet das Landratsamt Lindau laut Pressemitteilung derzeit elf junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten und drei Beamte zum Diplom-Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsinformatiker und Regierungsinspektor aus. Darüber hinaus absolvieren immer wieder Studenten im Landratsamt ihre Praxisphasen. Insgesamt sind derzeit 300 Mitarbeiter beim Landratsamt Lindau beschäftigt.

„Der Bürger steht immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir begegnen ihm freundlich, offen und respektvoll“, erklärte Landrat Elmar Stegmann den neuen Auszubildenden. „Während Ihrer Ausbildung werden Sie die meisten Fachbereiche des Landratsamtes kennenlernen und feststellen, wie unterschiedlich deren Aufgaben sind. Sie werden zahlreiche praktische und theoretische Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die Sie dann später in Ihren Berufsalltag einbringen können.“ Ziel der Ausbildung ist, die neuen Mitarbeiter so zu schulen, dass sie möglichst flexibel an jedem Ort und in jeder Behörde einsetzbar sind.

Eine Garantie für eine Übernahme nach dem Ende der Ausbildung gab der Landrat nicht, die Chance sei bei guten Leistungen aber hoch. So wurden alle vier Auszubildenden, die vergangenes Jahr ihre Ausbildung abschlossen, nach erfolgreich bestandener Prüfung übernommen. Wer an einer Ausbildung im Landratsamt Lindau zum Verwaltungsfachangestellten interessiert ist, ist herzlich eingeladen sich am Tag der offenen Tür am Sonntag, 22. September,über die Ausbildung zu informieren und dort mit den Auszubildenden vor Ort über ihre Erfahrungen und Eindrücke zu sprechen.