Das Kinderhaus-Team lernt Neues in der Natur

Das Montessori-Prinzip „Hilf mir, es selbst zu tun“ gilt im Kinderhaus St. Stephan längst nicht nur für die Knirpse aus Krippe und Kindergarten: Auch das Team der Erzieherinnen selbst füllt diesen Leitspruch mit Leben. Erzieherin Christine Bienert hat ihre Fortbildung in Wald-, Natur- und Erlebnispädagogik dazu genutzt, ihr neu erworbenes Wissen an sechs Kolleginnen unmittelbar weiterzugeben. „Erklärtes Ziel ist es, dass alle Erzieherinnen in der Lage sind, selbständig aus dem großen Fundus der Naturpädagogik zu schöpfen“, betont die Leiterin des Kinderhauses, Silke Bennewitz.

Und wo lernt man etwa über Naturpädagogik am besten? In der Natur natürlich. Folgerichtig machte sich das Team an einem Samstag auf den Weg in den Bregenzer Wald, um die Draußen-Welt gezielt für Kinder erlebbar zu machen. Dazu zählten der Bau einer Schaukel im Geäst der Bäume, das Aufstellen eines Zelts aus einer Plane sowie das kreative Gestalten aus Materialien, die im Wald vorkommen. Wichtige Lerninhalte hatten natürlich mit der Sicherheit zu tun. Welche Gefahren gibt es? Welche Kleidung ist die Richtige? Welche Ausrüstung ist nötig und wie verhalte ich mich mit einer Rasselbande im Schlepptau, wenn sich die Natur auch mal von der ungemütlichen Seite zeigt?

„Alle Kolleginnen haben mit großer Freude teilgenommen und sind voll motiviert, die praxisnahen Inhalte möglichst intensiv mit den Kindern umzusetzen“, erklärt Silke Bennewitz. Was das Team am meisten faszinierte: Der gelungene Bau eine Murmelbahn aus Wald-Materialien. Wichtig für den Teamgeist war auch der gemütliche Teil auf einer Hütte: „Nach zwei Jahren Corona hat sich das wirklich ganz besonders angefühlt“, sagt Silke Bennewitz. Mit Teamspielen, leckerem Essen und jeder Menge Spaß nehmen die Erzieherinnen Erinnerungen an ein tolles Wochenende mit in den Alltag. Und die Fähigkeit, regelmäßig eine Extra-Portion Natur ins Kinderleben zu bringen.