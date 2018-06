Dem Geburtstagskind geht es blendend. Vor zehn Jahren schlossen sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lindau-Bodensee und die IHK Schwaben mit Sitz in Augsburg zusammen. So wurde der diesjährige Neujahrsempfang in Lindau zu einer Art Geburtstagsfeier. Und Grund zum Feiern hatten die mehr als 300 Gäste im Forum am See in doppelter Hinsicht: Die Fusion hat sich als Erfolgsgeschichte entpuppt, und die meisten Unternehmer im Kammerbezirk sind zufrieden mit der Wirtschaftslage.

Ein bisserl war es wie beim Kindergeburtstag: Das Kind (IHK) feierte und die stolzen Eltern im übertragenden Sinne schauten mit Stolz und Zufriedenheit auf den Zögling. Die Eltern heißen in diesem Fall Peter Kürn und Hannelore Leimer, beide längst Ehrenpräsidentin und Ehrenpräsident der IHK Schwaben. Sie hatten die Fusion vor zehn Jahren auf den Weg gebracht. Es wurde, wenn auch zunächst kein leichter, ein erfolgreicher Weg.

„Es war schon ein Risiko“, erinnerte sich Kürn. Die kleine IHK Lindau schlüpfte unter das Dach der großen IHK Schwaben in Augsburg. Doch aus Sicht von Kürn und Leimer war es unumgänglich. Acht Mitarbeiter hatte die IHK Lindau damals. Die Vorteile für deren Mitglieder lagen laut Kürn auf der Hand: Ein besseres Angebot bei gleichzeitig niedrigeren Beiträgen beispielsweise.

Für die Mitglieder scheint sich der Zusammenschluss bewährt zu haben. Thomas Holderried, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee, blickte in zufriedene Gesichter. „Diese Zufriedenheit spiegelt die Lage der schwäbischen Wirtschaft wieder“, so Holderried. Für seine Einschätzung bekam er Unterstützung durch IHK-Präsident Andreas Kopton. „Ein Drittel der Unternehmer sieht noch Luft nach oben“, erklärte er. Heißt: Sie sheen trotz guter Auftragslage noch Wachstumschancen. „Das Jahr 2014 ist gerettet“, versprühte er Zuversicht.

Doch ausruhen dürfen sich die schwäbischen Unternehmer auf diesen Lorbeeren nicht. Dies machte auch der Vortrag von Michael Hankel deutlich. Er ist im Vorstand der ZF Friedrichshafen unter anderem zuständig für Produktion und elektronische Systeme. Er vertrat den ursprünglich angekündigten Vorstandsvorsitzenden der ZF, Stefan Sommer. Er musste kurzfristig zu einer wichtigen Geschäftsreise aufbrechen.

Auch wenn zwischen der weltweit agierenden ZF und beispielsweise der Zwei-Frauen-Werbeagentur Pawle und Steigenberger Welten liegen, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Der immer schnellere Wandel von Gesellschaft und Umwelt, neue gesetzliche Grundlagen - Unternehmer müssen, unabhängig von der Größe des Unternehmens, flexibel sein.

Was dies für die ZF heißt, umriss Hankel im Eiltempo. Längst genüge es nicht mehr, nur die Innovationsführerschaft zu haben, sondern auch im Bereich der Kosten gelte es die Nummer eins zu sein. Zudem werden die Schwankungen am Markt immer extremer, darauf gelte es flexibel zu reagieren. Für die ZF heiße dies beispielsweise auf neue Formen der Mobilität zu regieren. Neue Werkstoffe, kompliziertere Achsen und ausgefeiltere Getriebe sollen dafür sorgen, dass der Spritverbrauch sinkt.

Gleichzeitig verändert sich auch die Kundenstruktur. Car-Sharing-Vereine oder auch neue Partner wie Google oder Apple sollen helfen, Antworten auf die Mobilitätsfragen der Zukunft zu finden. Längst entwickelt Google ein Robo-Taxi, das keinen Fahrer mehr braucht. Moderne Fahrerassistenzsysteme könnten bald zu einem selbstfahrenden Auto führen. Auf dise Herausforderung wolle das Unternehmen reagieren.

Hankels Vortrag erwies sich als perfekter Impuls für den gesellschaftlichen Teil des Abends. Längst ist der IHK-Empfang eine stimmungsvolle Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und um Netzwerke aufzubauen. Zu dieser entspannten Atmosphäre tragen neben der unaufgeregten Moderation von Heinz Wendel auch immer die eingeladenen Künstler bei. In diesem Jahr waren dies Sos und Viktoria, die in einer wahnwitzigen, atemberaubenden Show zeigten, wie schnell ein Mensch sich umziehen kann.

Quick Change - schneller Wechsel heißt diese Form der Zauberei. Schneller Wechsel: Das ist auch die Herausforderung, der sich die Unternehmer stellen müssen.

