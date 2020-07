„Das ist eine Sauerei“

Bisher sind die öffentlichen Toiletten auf der Halbinsel umsonst gewesen, jetzt kosten sie 50 Cent. Eine „Sauerei“, wie jener Wasserburger fand, der auf der jüngsten Gemeinderatsitzung sein Rederecht während der „Bürgerfragestunde“ wahrnahm.

Nur die Behindertentoilette ist noch gratis benutzbar. Die Damen- und Herrentoiletten kosten jeweils 50 Cent. Was in vielen anderen Städten und Gemeinden durchaus üblich ist, ist in Wasserburg ein Novum. Denn bisher war es in dem Touristenörtchen so, dass alle öffentlichen Toiletten kostenfrei benutzt werden konnten. Sowohl jene am Rathaus, wie auch die am Aquamarin und bis zu ihrer Sanierung auch die auf der Halbinsel, in der „Seekrone“.

Dass seit neuesten jeder, der mal „muss“, 50 Cent berappen soll, findet Roland Gamisch „eine Sauerei“, wie er auf der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte. Denn schließlich werde die Gesellschaft immer älter. Und insbesondere die älteren Leute müssten öfters einmal das stille Örtchen aufsuchen.

Außerdem, so meinte Gamisch, sei die kostenpflichtige Toilette auch unfair Wasserburgs Gästen gegenüber. Diese zahlten immerhin einen Kurbeitrag. Und da müsste ein kostenloser Toilettengang doch drin sein. Und der Umstand, dass nun auch die Segler keine Toiletten mehr hätten, gefiel Gamisch ebenfalls nicht. „Das Seglerheim ist jetzt ohne Toiletten nicht mehr zu betreiben“, war er überzeugt und kritisierte, dass beim neuen Kiosk keine Toiletten mit eingeplant waren.

Bürgermeister Harald Voigt erklärte, dass die Toiletten an der Seekrone nach wie vor öffentlich seien und dass sie laut Vertrag zwischen Gemeinde und Pächter der „Seekrone“ nun vom Pächter betrieben werden müssen. Abgesehen davon, dass die Toiletten jetzt saniert seien und eine Behindertentoilette neu hinzugekommen sei, sei der Pächter eben auch für das Saubermachen und –halten der Toiletten verantwortlich. „Jetzt kosten sie 50 Cent, dafür sind sie auch sauber“, gab der Bürgermeister zu bedenken.

Ein Vorteil, den auch Beate Meßmer zu schätzen wusste. Das Ratsmitglied betonte, dass sie gerne dazu bereit sei 50 Cent für saubere Toiletten zu bezahlen. Ein Luxus, der in anderen Orten wie etwa Lindau, das Doppelte kostet. Dagegen schloss sich Uli Epple der Meinung Gamischs an und forderte ebenfalls die Rückkehr zum kostenlosen WC.

Nachdem innerhalb des Gremiums die Frage aufkam, warum überhaupt und ob der Vertrag dem Pächter tatsächlich erlaube, Geld für die Benutzung der Toiletten zu verlangen, beantragte Ratsmitglied Stefan Demmerer, dass die Verwaltung diese Frage baldmöglichst überprüfen solle.