Das ist die neue Praktikantin der LZ

Die Lindauer Zeitung hat diese Woche eine neue Praktikantin. Cleo Lanz ist 25 Jahre alt und hat Trisomie 21. Sie wird diese Woche über Themen berichten, die sie wichtig findet.

Auf die Idee gekommen, ein journalistisches Praktikum zu machen, bin ich über meine Mitbewohnerin Ronja Straub. Sie arbeitet bei der Lindauer Zeitung. Wir leben zusammen in einer Wohngemeinschaft auf der Insel. Eigentlich wollte ich schon länger ein Praktikum bei der Zeitung machen, jetzt habe ich einen guten Draht.

Gleich an meinem ersten Arbeitstag habe ich eine Video-Umfrage unter Jahrmarktbesuchern gemacht und sie gefragt, wie ihnen der Jahrmarkt gefällt. In dieser Woche möchte ich Interviews mit spannenden Menschen führen, über meine WG, unser inklusives Theater und mein Leben berichten.

Arbeit als Kinderbetreuerin

Ich liebe Theater, Tanzen, Lesen, Fotografieren, Reiten, Schwimmen, Graffiti und Freunde treffen. Außerdem möchte ich noch weitere Interviews machen und beim Lindau-Podcast mitmachen. Ich war auf der Grundschule in Nonnenhorn und habe an der Freien Schule in Lindau meinen Abschluss gemacht. Dann besuchte ich vier Jahre lang die Berufsschule für Kinderpflege in Lindau. Heute arbeite ich auf dem Erlebnisbauernhof Karibu in Sigmarszell und im Minimaxi als Kinderbetreuerin für Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren.

Ich bin Mitglied in der Wasserburger Wasserwacht und würde gern gemeinsam mit meinem Mitbewohner Manuel in die Feuerwehr eintreten. Ich wünsche mir, dass ich diese Woche mal etwas ganz anderes lerne und ein bisschen Abwechslung zu meinem jetzigen Job bekomme. Wenn es mir Spaß macht und alles gut klappt, will ich später weiter für die LZ schreiben.