„Das ist das Wertvollste“: Achberg hält zusammen

Das bestimmende Thema im vergangenen Jahr ist in Achberg das Martin-Grisar-Haus gewesen. Aber die Gemeinde hat auch die Weichen für neues Bauland gestellt und wichtige Umweltprojekte verwirklicht.

„Das Projekt hat viel Power im Gemeinderat und in der Verwaltung gebunden“, sagt Bürgermeister Johannes Aschauer zum Martin-Grisar-Haus. Lange Zeit war umstritten, wie das ehemalige Pflegeheim an der Schulstraße künftig genutzt werden sollte. Im März fiel dann die Grundsatzentscheidung, dort kein betreutes Wohnen anzubieten. Inzwischen richten die Handwerker das Haus so her, dass dort neben einer Kindergartengruppe im Erdgeschoss auch die Mutter-Kind-Gruppe und der Ortsheimatpfleger im Dachgeschoss unterkommen. Im Obergeschoss soll es zudem einen Sitzungssaal geben.

Eigentlich sollten die Kinder im März ihre neue Bleibe erobern. Doch ihr Einzug verzögert sich. „Es ist schwierig, überhaupt Handwerker zu bekommen“, erklärt Aschauer. Trotz mehrfacher Ausschreibung durch das Planungsbüro seien bislang keine Angebote für die Tür- und Fensterarbeiten eingegangen. Nun müsse mit der Kindergartenleitung eine Übergangslösung erarbeitet werden, sagt Aschauer.

Zwei Neubaugebiete entstehen

Da Wohnraum in Achberg begehrt, aber begrenzt ist, hat die Gemeinde im vergangenen Jahr die Weichen für zwei Neubaugebiete in Esseratsweiler und Doberatsweiler gestellt. Und zwar im Eiltempo. „Wir wollen bis 2021 das Zeitfenster nutzen, um die Bebauungspläne vereinfacht aufzustellen“, sagt Aschauer, der damit Ausgleichsmaßnahmen umgehen will. „Das lief gut“, zeigt sich der Rathauschef zufrieden. Der Gemeinderat hat in Doberatsweiler den Bebbauungsplan „Gartenstraße“ bereits als Satzung beschlossen. Damit können die 19 Bauplätze erschlossen werden. Und auch die Planungen für das Neubaugebiet zwischen Panoramastraße und Humboldhaus kommen voran. Ende Dezember hat der Gemeinderat den Entwurf zum Bebauungsplan „Wolfsgrube“ entlang der Panoramastraße in Esseratsweiler gebilligt. Die Pläne können nun öffentlich ausgelegt werden.

Auch große Umweltprojekte standen 2018 an. Aschauer freut sich, dass die Gemeinde die Renaturierung des Dorfbachs abschließen konnte. „Wenn ich an der großen Eiche runtergucke, bin ich ganz begeistert.“ Nicht begeistert ist er allerdings von dem Bauwerk, das das Hochwasser regulieren soll. „Das funktioniert nicht“, sagt Aschauer. „Die Höhen stimmen nicht.“ Die Firma habe sich nicht an die Planvorgaben gehalten. Der Bürgermeister rechnet daher damit, dass es auf dem Damm „nochmal ordentliche Eingriffe“ geben wird. Bislang habe die Gemeinde 35 000 Euro zu wenig bezahlt. Das Geld soll zurückgehalten werden, bis die Probleme beseitigt sind.

Probleme machte auch der Walz-Weiher in Esseratsweiler. Da der Schlamm mit Schwermetallen belastet war, musste der Weiher ausgebaggert werden. Da neben Kupfer und Zink auch Sulfat im Schlamm enthalten waren, musste man ihn auf der Deponie tiefer einbauen als erwartet, was höhere Kosten verursachte. Der Weiher wurde an Ostern wieder gefüllt, trocknete dann aber im Sommer wieder aus. Die Fische wurden jeweils umgesiedelt – darunter waren auch 200 Goldfische, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, berichtet Aschauer.

Was die Finanzen angeht, so schlage die Kinderbetreuung ein immer größeres Loch in die Haushaltskasse. Während die Gemeinde 2009 noch 100 000 Euro dazuzahlen musste, seien es jetzt schon an die 400 000 Euro, sagt Aschauer. „Die Ausgaben sind heftig.“ Die Gemeinde brauche 800 000 bis 900 000 Euro Gewerbesteuer, „um das System so am laufen zu halten“, dass man nicht ständig an die Rücklagen müsse.

Umso erfreulicher sei, dass beim Bebauungsplan „Blech und Stahl“ am östlichen Ortseingang von Esseratsweiler alles „ganz glatt gelaufen“ ist. Die Entscheidung, ob das Fanny-Haus verkauft wird, liegt indes auf Eis. Vom Tisch ist vorerst auch der umstrittene Ruheforst.

Die Gemeinde musste auch traurige Nachrichten verkraften: Achberg verlor mit seinem langjährigen Pfarrer Winni Schmitt und ehemaligen Schulleiter Eugen Stumpp zwei verdiente Persönlichkeiten. Verluste, die Aschauer auch persönlich trafen: „Da kann man nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen.“ Das Sturmief Burglind hinterließ Anfang Januar 2018 am Königsbühl eine Schneise der Verwüstung. Der Wind warf 15 Bäume um, drei davon fielen auf Häuser.

Ob bei der Betreuung der Asylbewerber oder beim Besuch der französischen Partnergemeinde: Erfreulich sei, dass sich auch im vergangenen Jahr immer wieder gezeigt habe, dass die Dorfgemeinschaft funktioniere. „Das ist das Wertvollste“, sagt Aschauer. Für ihn wichtiger noch, als Geschäfte und Dienstleister im Dorf zu haben.