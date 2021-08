Das Hoyerbergschlössle wurde wachgeküsst!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Nostalgie trifft Zukunft“ veranstaltete die Kunst- und Kulturinitiative „Das Hoyerbergschlössle wachküssen.“ zusammen mit dem „Förderverein Hoyerbergschlössle e.V.“ ein dreitägiges Sommerfest. „Uns geht es vermutlich wie vielen Lindauer:innen,“ beschreibt Gianni Seufert, Mitgründer der Initiative „Das Hoyerbergschlössle wachküssen.“, „es bricht uns das Herz einen der wohl schönsten Orte Lindaus verfallen zu sehen. Deshalb ist es unser großer Wunsch, dass das Schlössle wachgeküsst und wieder ein Ort für das große Miteinander werden kann!“

Wie das gehen könnte hat die Initiative – bestehend aus Friederike Kaufmann, Catherine Roth, Daniela Schäffler und Gianni Seufert – in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hoyerbergschlössle e.V., Salsa Fusion und Cuba Kultur e. V. am Wochenende gezeigt! Bereits am Freitagabend strömten mehrere hundert Besucher:innen auf den Hoyerberg. Um die maximale Teilnehmer:innenzahl nicht zu überschreiten, bekam jede:r am Eingang ein kleines goldenes Krönchen. Ordnerin Ulrike Derfert begrüßte daraufhin jeden Neuankömmling mit „Willkommen im Schlössle! Hier können Sie Prinz oder Prinzessin werden!“

Und die Besucher:innen staunten nicht schlecht: Das verträumte Schlösslegelände hatte sich über Nacht in ein kunterbuntes Kulturfestival verwandelt. „Insbesondere über die Atmosphäre haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht“, erzählt Daniela Schäffler, „denn wie küsst man ein Schlössle wach, ohne das es einen Schrecken bekommt?“.

Zum Programm gehörten Konzerte mit Soulsänger Karl Frierson, „Miss Lou“ und der „Standgenbohnenpartei“. Außerdem gab es Freiluftkino, eine inklusive Modenschau, Tanz- und Yogaworkshops, kleine Marktstände, sowie Kinderprogramme, liebevoll betreut von Clown und Clownin und dem Grünen Klassenzimmer e.V. Unter der alten Linde konnten Besucher:innen ihre Erinnerungen und Wünsche für das Schlössle auf Postkarten schreiben und in den TraumBaum hängen. Was hier bereits alles Schönes passiert ist: Kuchenessen mit Opa Kurt, Sonntagsspaziergänge mit Freundin Sieglinde, Hochzeiten, Feste, Bubenstreiche. Zu den alten Lieblingserinnerungen sind neue hinzugekommen: „Es gab so viele unvergessliche Momente. Wo soll ich anfangen?“ sagt Catherine Roth. „Vielleicht das einmalige Konzert von Karl Frierson oder das Kino bei Vollmond. Das war wirklich magisch!“.