Das Hoyerbergschlössle ist wach geküsst

Der Spaziergang mit meiner Freundin zum Hoyerbergschlössle: Unser Lieblings-Weg. Der wunderbare Blick über den See hinüber zur Stadt Lindau und zur Schweiz.

Vor einigen Jahren haben sich die Stadtväter Lindau entschlossen, dieses Gebäude (Schloss) nicht an einen Millionär aus Arabien etc. zu verkaufen. Seit bald 10 Jahren ist es leer und verfällt, es nagte die Zeit an dem Gebäude.

Vor einigen Jahren wurde der Förderverein Hoyerbergschlössle gegründet; der Förderverein beschloss diesen wunderschönen Aussichtspunkt zu gestalten und den Bürgern von Lindau und Umgebung zu zeigen.

Die Musiker Friederike Kaufmann und Gianni Seufert haben sich sehr engagiert und beschrieben den Hoyerberg und das Schlössle. Mitglieder des Fördervereins engagierten sich und halfen mit.

Ca. 500 Besucher kamen schon am ersten Tag. Sehr junge bis zu sehr alten Menschen freuten sich. Es gab Stühle und Tische – doch viele legten sich auf Decken und Kissen und Matten auf den Boden. Die Leute lachten. Es gab interessante Filme, Modenschau und Tanzübungen – und natürlich Getränke und gute Kuchen, und „Dinnede“.

Am Sonntag gab es kurze, schwere Regenzeiten, die man irgendwie überlebte.

Dieser Platz vor und hinter dem Schlössle ist noch für manche schöne Überraschung bereit und wird eines Tages auch innen so gerichtet, dass man dort essen und Feste feiern kann – und wird.