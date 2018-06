„Das Herz ist wichtig, nicht der Kopf“

„Kiffen – das machen doch alle– zum Glück nicht“, hat Helmut Kuntz dem Titel seines Vortrags gleich den ersten Schrecken genommen. „Aber“, und das verhehlte der Psychotherapeut nicht, der im Rahmen der Psychotherapiewochen an das Valentin-Heider-Gymnasium gekommen ist, „mehr als uns lieb sein mag“. Umso enttäuschender fand die Organisatorin des Vortrags, Andrea Steiger-Gebhardt von der Fachschaft Biologie, dass nur wenige Schüler und Eltern den Weg in die Schule gefunden haben. Für Kuntz ein Sinnbild dessen, was er in den letzten Jahren in der Drogentherapie erlebt: Dass Eltern sich immer weniger für Suchtthemen interessieren.

Dabei sind es gerade die Eltern, die ihre Kinder stärken und unterstützen sollten, damit diese keine Drogen nehmen. Das zumindest war das Fazit des informativen und gleichzeitig mit vielen praktischen Tipps versehenen Vortrags des Psychotherapeuten, der nach eigenen Worten deshalb Erfolg bei seiner Arbeit mit Süchtigen hat, weil er mit Methoden arbeitet, „die der Verstand schwer versteht, aber das Herz schon“.

Dabei steht für Kuntz als erster Schritt die Information. Nämlich, dass es heutzutage schon Dreizehnjährige sind, die kiffen. Und dass der Cannabismissbrauch ein geschlechtsspezifisches Problem ist. Denn vor allem Jungs seien gefährdet und würden ganz anders konsumieren als Mädchen. Den Eltern riet er, sich umfassend über Cannabis zu informieren. Schon allein deshalb, damit sie Haschklumpen oder Marihuanabrösel identifizieren können. Oder gar jene hübschen Pflanzen, die da im Kinderzimmer oder im eigenen Garten wachsen.

Wissen sei auch wichtig, um den Kindern sicher gegenüberzutreten. Und Wissen helfe, der eigenen Angst entgegenzutreten. Und um im ’Gespräch mit dem Nachwuchs die Dinge zu entzaubern. Wie etwa das sinnliche Erlebnis, das der Cannabisanbau mit sich bringt. Denn, so betonte Kuntz, „das Sinnliche anzusprechen, entmystifiziert und hilft, dem Ganzen den Reiz zu nehmen“.

Die Zeichen richtig deuten und Sucht rechtzeitig erkennen

Überhaupt, sei Reden wichtig. Auch das Sprechen unter Freunden. Denn daran hapert es, wie Kuntz aus Erfahrung weiß. Und das, obwohl Jugendliche immer wüssten, dass ein anderer aus ihrem Kreis Konsument sei. Deswegen wünschte er sich mehr Zivilcourage von Jugendlichen. Sie sollten den Freund ansprechen und wenn das nichts nützt, sich eine erwachsene Vertrauensperson suchen. „Das hat nichts mit Verrat zu tun.“ Im Gegenteil. Es gehe darum, rechtzeitig etwas gegen die Sucht zu unternehmen. „Nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.“

Tatsache ist: „Die reinen Cannabiskonsumenten finden wir heute nicht mehr“, betonte Kuntz und erklärte, dass Einstiegsdrogen der Kinder die „erlaubten“ seien, also Alkohol und Zigaretten. „Dann kommen die verbotenen“, also Cannabis. Wann es beim eigenen Kind soweit sei, lasse sich nicht ohne Weiteres erkennen. An den „roten Karnickelaugen“ jedenfalls nicht. Vielmehr sei es das erste Gefühl, „das Bauchgefühl“, die „Intuition“, auf die Eltern hören sollten. „Das ist so subtil, dass der Verstand das nicht registriert. Aber das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, geht nicht weg. Nehmen Sie es ernst,“ sagte Kuntz. Es gibt viele Anzeichen für wiederholten Drogenmissbrauch: Vom Austritt aus dem Sportverein, über einen veränderten Freundeskreis bis hin zu schlechten schulischen Leistungen.

Den Grund, warum Jugendliche kiffen, sieht Kuntz im gesellschaftlichen Wandel. Anders als früher, sei das Ziel des Drogenkonsums nicht „high“ zu werden, sondern sich „wegzubeamen“. Weg aus der Welt, in der es einzig und allein darum gehe zu „funktionieren“, einer sinnentleerten Welt, in der es heißt „friss oder stirb“.

Das Leben und Menschen an sich haben einen Wert

Umso wichtiger sei es deshalb, dass Eltern ihren Kindern eine „Lebensidee“ geben, „die daran gebunden ist, dass mein Leben einen Wert hat und dass ich als Mensch einen Wert habe“, sagte Kuntz. Wenn Kinder Drogen nehmen, ist Beziehungskompetenz gefragt. „Die Heilung findet auf der Beziehungsebene statt“, sagte er und empfahl Eltern, ihre Ängste im Griff zu halten und das Problem in Ruhe zu behandeln. „Jeder Drogenmissbrauchende ist als Mensch mehr als seine Sucht.“ Eltern sollten den Menschen gelten lassen, „egal welcher Sucht er verfallen ist. Das ist eine hohe menschliche Kunst, gelebte Nächstenliebe und eine ganz heilsame Qualität.“ (isa)