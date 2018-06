Das Handwerk zeigt seine Vielfalt

Maler, Schreiner, Elektriker: Die Klassiker kennen die meisten. Doch was genau macht ein Raumausstatter, ein Zahntechniker oder gar Bestatter? Ziel der vierten Lindauer Handwerksoffensive war es, Jugendliche über ein möglichst breites Spektrum an Handwerksberufen zu informieren. Die Chance nutzen sie: Rund 700 Jugendliche aus dem ganzen Landkreis lernten an 27 Stationen 33 Handwerksberufe kennen. Erstmals waren auch Gymnasiasten dabei. Dabei bekamen sie jede Menge Informationen, durften aber auch selbst Hand anlegen.

Schichtwechsel: Im Foyer des Salone No 4 wird es eng. Die Schüler der Mittelschule Aeschach und Reutin machen den Mädchen und Jungs aus Lindenberg Platz. „Wir sind diesmal an unsere Kapazitätsgrenze gekommen“, sagt Kreishandwerksmeister Uli Kaiser, der Anmeldungen von 13 Schulen hatte. Darunter waren Mittel- und Realschulen, aber auch Vorbereitungsklassen der Berufsschule. Während es in den Vorjahren nur zwei Schichten gab, wurden die Schülerinnen und Schüler diesmal in drei Blöcken durch die Messe geschleust. Kaiser freute sich über die große Resonanz. „So etwas geht nur mit Beteiligung der Schulen.“ Im Gegenzug rüstete auch die Handwerksoffensive mit acht zusätzlichen Handwerksstationen auf.

Jeder Schüler durfte vier Stationen belegen, nach 20 Minuten kündigte Musik den Wechsel an. Dort informierten erfahrene Handwerker, aber auch Auszubildende über ihren Beruf und luden die Mädchen und Jungs zum Mitmachen ein. Wer Lust hatte, konnte lernen, wie man eine Brezel schlingt, selbst ein Flugzeug aus Metall bauen, Locken drehen, hobeln, löten, schweißen und malen.

„Verstaubtes Image des Handwerks aufpolieren“

Auf dem Ausbildungsmarkt wird der Wettbewerb härter, sagt Kaiser. Auch wenn es in Schwaben noch keinen Notstand gebe – „wir konnten unsere Ausbildungszahlen um ein Prozent bei sinkender Schülerzahl steigern“ – müsse das Handwerk sein „verstaubtes“ Image etwas aufpolieren. Handwerk habe längst nichts mehr mit Meister-Eder-Romantik zu tun. Da halte immer mehr Elektronik Einzug, da seien qualifizierte Leute gefragt. Und die könnten auch im Handwerk Karriere machen. Was immer noch wenige wissen: Der Meistertitel entspricht dem Bachelor und bringt so die Zulassung zum Studium. Auch das sollte bei der Handwerksoffensive rüberkommen: „Die Ausbildung im Handwerk ist keine Sackgasse.“

Das hat sich auch bei Gymnasiasten herumgesprochen. Mit Schülerinnen und Schülern des Valentin-Heider-Gymnasiums waren erstmals welche dabei. Schulleiter Waldemar Schmitt freute sich, dass unter seinen Abiturienten zwei Zimmerer sind. Auch OB Gerhard Ecker findet diesen Weg nicht ungewöhnlich. „Meine Tochter hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Konditorin gemacht.“

„Wo sind denn jetzt die KFZ-Mechatroniker?“, fragte Jonas, kaum dass er den Eingang des Salone No 4 passiert hat. Er weiß schon genau, was sein Traumberuf wäre. Mit diesem Wunsch ist er nicht allein. Doch gerade hier seien die schulischen Voraussetzungen höher, betonte Kaiser: „Mit einer vier in Mathe ist das aussichtslos.“

Die Lindauer Handwerksoffensive zeigte, dass es noch viele andere Möglichkeiten im Handwerk gibt. Raumausstatter, Bestatter, Schneider, Zahntechniker und Augenoptiker waren erstmals dabei. Und auch ihre Stände waren gefragt.

Andrang herrschte auch bei den Maurern, ein Beruf der Zukunftssorgen hat. „Berufe auf dem Bau sind oft nicht so gefragt, obwohl die Leute hier anfangs mehr verdienen als Referendare“, sagte Kaiser. Auch Bäcker und Fleischer nutzten ihre Chance, junge Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Beruf „Sauguad“ ist.

Alexa und Lea finden die Messe gut, „um mal rumzugucken“. Die Achtklässler aus Lindenberg wissen noch nicht, welchen Beruf sie einschlagen wollen. Jonas ist nach dem Besuch der Handwerksoffensive schon einen Schritt weiter. „Ich will Veranstaltungstechniker werden.“