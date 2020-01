Das „grüne Herz der Straßenmeisterei“ geht in Pension

Mehr Arbeit durch Kreisverkehre und immer ungeduldigere Autofahrer – Veränderungen wie diese hat Ulrich Kapahnke aus Opfenbach als Straßenwärter der Straßenmeisterei Lindenberg in den zurückliegenden vier Jahrzehnten erlebt. Jetzt hat der 64-Jährige sein 40-Jahr-Arbeitsjubiläum im öffentlichen Dienst gefeiert – und Ende des Monats geht er in Ruhestand.

Seine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer und einige Jahre Berufserfahrung hatte Kapahnke schon hinter sich, als er im Mai 1981 bei der Straßenmeisterei in Lindenberg anfing. Da auch seine Bundeswehrzeit mitzählt, kommt er heute auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst. Bei der Straßenmeisterei war er viele Jahre im Winterdienst eingesetzt. „In den ersten Jahren musste ich jeden Morgen selbst entscheiden, ob ich losfahre“, blickt er zurück. Denn damals wohnte er in Schlachters und war auf den Straßen im unteren Landkreis im Einsatz. Dort waren die winterlichen Verhältnisse oft ganz anders als in Lindenberg.

Schon bald aber konnte Kapahnke in seinem Beruf seinen „grünen Daumen“ ausleben. Den bescheinigt ihm auch der Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Kempten, Markus Kreitmeier. 1982 entstand ein eigener Gärtnertrupp, dem Kapahnke angehörte. Jungbäume lagen dem Opfenbacher ebenso am Herzen wie das Straßenbegleitgrün.

Zahlreiche Fort- und Zusatzausbildungen hat er im Laufe des Jahres absolviert und immer mehr Fachwissen rund um die Gehölzpflege und die Kontrolle von Bäumen erworben – und dieses dann entlang der Straßen, aber auch auf den von der Straßenmeisterei betreuten Ausgleichs- und Pflegeflächen umgesetzt. „Er ist unser mobiles Informationssystem“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei, Wolfgang Wetzel. Denn: „Er hat jedem Baum einen Namen gegeben.“

Beruf und Hobby vereinten sich dabei häufig, denn in seiner Freizeit ist Kapahnke unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes der Vereine für Gartenbau- und Landschaftspflege. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er 2017 die Verdienstmedaille des Landkreises. Ein „aktiver und vorbildlicher Mitarbeiter mit Eigeninitiative“ ist Kapahnke aus Sicht von Kreitmeier – und so etwas wie „das grüne Herz“ der Straßenmeisterei.

Veränderungen hat Kapahnke manche erlebt in den letzten vier Jahrzehnten. Die Straßenmeisterei war erst kurze Zeit zuvor nach Lindenberg umgezogen. Heute ist sie für 242 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im ganzen Landkreis zuständig. An zahlreichen Stellen sind Kreisverkehre entstanden, die den Straßenwärtern deutlich mehr Arbeit machen als eine herkömmliche Kreuzung. Auch die moderne Landwirtschaft mit ihren großen Maschinen wirkt sich aus: „Früher haben die Bauern bis an die Straße heran gemäht, heute bleibt am Rand viel stehen“, erzählt Kapahnke. Und darum müssen sich dann die Straßenwärter kümmern. Immer häufiger erleben sie dabei, dass Autofahrer ungeduldig sind und kein Verständnis für die Arbeiten zeigen. „Wir sehen manchen Stinkefinger.“

Im Ruhestand will Kapahnke sich vor allem um den heimischen Garten im Opfenbacher Ortsteil Ruhlands kümmern. Aber auch rund um die Gartenschau 2021 in Lindau will er sich engagieren.