Das Geld liegt auf der Straße

„Jetzt sagen Sie’s halt“, drängelt Zollinspektor Walter Mesmer die Frau. Noch klingt seine Stimme gutmütig, während er mit größter Sorgfalt das dicke Bündel Euronoten Schein für Schein auf das Tischchen im Einsatzbus blättert.

Die Dame – sie dürfte Ende 40 sei – sieht mit verschränkten Armen zu. Sie öffnet den Mund, zögert, sagt dann lieber doch nichts. Aber das nervöse Tippen der Fingernägel auf dem Armband ihrer Uhr spricht Bände. „Kantonalbank? Credit Suisse?“, bohrt Mesmer jetzt in deutlich rauerem Tonfall nach. Da macht es Klick bei der Frau, die offensichtlich nicht abgebrüht genug ist, um dem Druck standzuhalten. Sie gibt zu, dass sie ein Konto in der Schweiz besitzt mit etwa 100 000 Euro. Nachweisen hätten es ihr die Beamten nicht können. Jetzt aber wird der Zoll ihr zuständiges Finanzamt informieren. Das mitgeführte Bargeld in Höhe von knapp 7000 darf sie behalten. Es ist unter der anmeldepflichtigen Grenze von 10 000 Euro.

Ein Näschen entwickelt

Während die Beamten im Einsatzfahrzeug mit der Ertappten die Formalitäten erledigen, zieht Einsatzleiter Georg Krügers scheinbar willkürlich weiter Autos auf der viel befahrenen Bregenzer Straße in Lindau aus dem Verkehr. Diese Straße ist ein wichtiges Nadelöhr, durch das Reisende aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein auf dem Weg nach Deutschland fahren. An diesem sonnigen Nachmittag ist die Auswahl für Krügers besonders groß: „Wenn der Verkehr stockt, bleibt mehr Zeit zum Selektieren“, sagt Zollinspektor Horst Schmied, der ebenso wie seine Kollegen über lange Dienstjahre hinweg ein Näschen entwickelt hat für Fahrzeuge, die anzuhalten sich lohnt. Und seit heimliche und unversteuerte Ersparnisse nun auch in der Schweiz nicht mehr vor dem deutschen Fiskus sicher sind, gerät das Geld zunehmend in Bewegung.

Im Jahr 2011 hat die „Kontrolleinheit 34“ in Lindau mit zehn Mitarbeitern drei Millionen Euro an Bargeld entdeckt und über mitgeführte Unterlagen, Belege und Hinweise schließlich 500 Millionen an Auslandsvermögen aufgespürt – 2010 waren es sogar 1,85 Milliarden Euro. Damals kam durch den Ankauf von CDs mit Schweizer Bankdaten besondere Nervosität bei den Steuersündern auf, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollten. Und wer nervös ist, wird leichtsinnig. „Unser Einsatz lohnt sich für den deutschen Staat“, sagt Zoll-Pressesprecher Hagen Kohlmann, der trotz aller Erfolge weiß, dass seine Kollegen nicht jeden schnappen können.

Für den Laien ist kein Muster zu erkennen, das sich hinter der Auswahl der Zöllner verbirgt: Ob BMW-Cabrio oder Golf, ob liechtensteinisches oder deutsches Kennzeichen, ob junger oder alter Fahrer – es gibt offenbar kein festes Raster, nach dem die Beamten kontrollieren.

„Oft ist es einfach das Bauchgefühl“, sagt Horst Schmied und begrüßt freundlich ein Pärchen im Mercedes-Cabrio mit Frankfurter Kennzeichen. Die Fragen sind immer dieselben: „Woher kommen Sie?“ „Haben Sie Bargeld, Wertsachen oder Wertpapiere in Höhe von mehr als 10 000 Euro bei sich?“ „Wohin geht die Reise?“ Nun kommt es darauf an, was die Kontrollierten sagen und welchen Eindruck sie auf die Beamten machen. Die Frankfurter setzen ein breites Grinsen auf: Man sei sozusagen zu einer Blütenfahrt an den Bodensee aufgebrochen. Ja, auch in der Schweiz sei man gewesen, ein gutes Mittagessen habe man genossen. Geld? Ja, auch das führe man mit sich. Jede Person im Fahrzeug exakt 8000 Euro. Druckfrisch und ohne Knick – wie eben erst aus dem Automaten gezogen. „Das Geld hatten wir einfach dabei“, gibt der Fahrer auf die Frage von Horst Schmied an, wo die Summen denn herstammten.

Die Beamten beginnen, die Taschen zu durchsuchen. Außer den 16000 Euro finden sie nichts. Keine verräterischen Bankbelege, die eine Spur zu einem schwarzen Vermögen in der Schweiz aufzeigen könnten. Das konstante Grinsen des Pärchens ist allerdings eindeutig – aber „in unserem Beruf muss man das sportlich sehen“, sagt Schmied. „Und manchmal weiß man genau, wenn man angelogen wird.“

Doch da sich außer dem Bargeld unter der meldepflichtigen Grenze keine Hinweise gefunden haben, gibt es für die Beamten nichts weiter zu tun. Und so verharrt das überlegene Grinsen in den Gesichtern der beiden Frankfurter, als sie in ihrem Cabrio davonbrausen.

Grobe Beschimpfungen

So gewieft und abgeklärt ist nicht jeder. Auch ein etwa 70-jähriger Münchner nicht, der sich durch die Kontrolle offenbar in seiner Steuerzahler-Ehre verletzt sieht und aufbegehrt: „Wir haben diesen Scheiß-Staat aufgebaut!“, schimpft er und zeigt mit hochrotem Kopf den uninteressanten Inhalt seines Kofferraums. Walter Mesmer lässt sich von den Flüchen des Mannes nicht beeindrucken und zieht seine Kontrolle bedächtig durch.

„Natürlich freut man sich, wenn man einen guten Riecher gehabt hat“, sagt Mesmer und ist gar nicht unglücklich darüber, dass der Nachmittag ruhig verläuft. „Es spricht ja für die Steuerbürger, wenn man wenig findet. Und es geht ja auch um Prävention.“ Spektakuläre Fälle kann es nicht täglich geben – wie etwa jenen im Frühjahr in einem Reisezug, als ein Herr 50 000 Euro Bargeld in einer Alufolie, umhüllt von getragener Unterwäsche, bei sich hatte. Oder den der Dame, die überrascht war, dass man das sehen kann, wenn sich jemand mehrere 10 000 Euro ins Decoltée stopft.

„Wenn sie eine Straßenumfrage über Steuergerechtigkeit machen, sagen 99 Prozent, dass es richtig ist seine Steuern zu bezahlen“, sagt Hagen Kohlmann. Aber hier, bei den Kontrollen, sehe das Bild oft ganz anders aus. Kriminell fühle sich kaum einer der Erwischten. „Das empfinden viele Leute höchstens als harmlose Schummelei.“ Und die Zollbeamten gelten da als Spielverderber in einem Spiel mit hohen Einsätzen, bei dem der ehrlicher Steuerzahler der Verlierer ist.