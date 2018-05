Das Fest der Pflanzen hat begonnen

Sie haben Tradition, die Lindauer Gartentage am ersten Maiwochenende auf der hinteren Insel. Am Freitag wurden sie feierlich und klangvoll vom Veranstalter Robert Sulzberger, der Schauspielerin Christine Urspruch, Theo Keller, dem Präsidenten der Schweizerischen Rosenfreunde und der Alphorngruppe aus Ebratshofen eröffnet.

Direkt am glitzernden Bodensee. Und so erklärte der Schweizer Rosenfreund, dass für ihn der See die schönste Landesgrenze sei, die es gibt. Ein südlich warmer Wind zerzauste die Haare der Schauspielerin, als sie vom Garten ihrer Kindheit erzählte, den sie sich als Erwachsene, in ihrer Wahlheimat Wangen, auch wieder erschaffen habe.

Noch während der Begrüßungsreden strömten viele Besucher auf das Festgelände und flanierten zwischen duftenden Kräutern, blühenden Pfingstrosen und Allerlei für den heimischen Garten, und wurden gar nicht fertig mit schauen und entdecken. Klangschalen, Windräder, Gartenmöbel, Gewürze, Deko aus Rost und Ton und vieles mehr – bunt, fröhlich und vielfältig. Die Kräuter und Blumen dufteten nicht allein, da halfen Bratwürstchen und Steaks mit, und der Kuchen am Kaffeezelt ließ den Besuchern schon mal das Wasser im Mund zusammenlaufen.

„Es ist sehr schön hier, so direkt am Ufer. Es fühlt sich wie am Gardasee an, so warm, so windig, so sonnig, so fröhlich – wie im Urlaub“, sagte Wolfgang Burkhard, einer der Alphornbläser. Die fünf „gstandenen Mannsbilder“, wie sie von ein paar Frauen bewundernd genannt wurden, drehten nach ihrem Spiel mit ihren geschulterten Alphörnern eine Runde am See, freuten sich an Blumen und bewunderten Aufsitzrasenmäher. Wer selber Lust auf Gartenarbeit hat, der ist auf den Gartentagen gut aufgehoben. Hier gibt es alles, was es dafür braucht, und Gartenfreunde werden im Gespräch mit den Ausstellern und bei Fachvorträgen im Pulverturm und im neuen Vortragszelt viel lernen.