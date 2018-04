Das falsche Bild vom eigenen Körper

Sie sind nur noch Haut und Knochen und wollen doch nur eins: dünner sein. Doch wenn Magersüchtige in den Spiegel schauen, nehmen sie sich ganz anders wahr. Professor Stephan Zipfel, Internist und Psychotherapeut aus Tübingen, hat im Rahmen der Vorlesungsreihe „Zuhause im eigenen Körper?“ über Körper und Körperbild bei Anorexia nervosa gesprochen.

Magersucht ist kein neuartiges Phänomen: Das Krankheitsbild sei schon seit 150 Jahren bekannt, sagte Stephan Zipfel. Im Barbie-Zeitalter komme allerdings dem schlanken Körper eine besonderes Bedeutung zu. Amerikanische Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass kleine Mädchen, die mit Barbies spielten, unzufriedener mit ihrem Körper waren als Kinder, die mit einer realistischeren Puppe spielten. Dennoch dürfe man die Magersucht nicht als Modekrankheit abtun, betonte der Professor. Anorexia gehört zu dem „gefährlichsten“ psychischen Erkrankungen. Sieben bis zehn Prozent der Kranken sterben an den direkten Folgen der Magersucht, zum Beispiel an Organschäden. Aber auch Suizide kämen immer wieder vor. Mangel- und Fehlernährung, Erbrechen und andere radikale Methoden führen zudem zu schweren Langzeitschäden.

„Es gibt kein Medikament für die Behandlung der Magersucht“

Von Anorexia nervosa spreche man, wenn Frauen (mehr als 90 Prozent der Erkrankten sind Frauen) sich weigern, das Minimum des für Alter und Körpergröße normalen Körpergewichtes zu halten, ausgeprägte Ängste vor einer Gewichtszunahme und Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts haben. Definitionsgemäß beginnt die Anorexia nervosa bei einem Bodymassindex (BMI) von unter 17,5. Der Experten unterscheiden zwei Typen der Magersucht: den restriktiven, der sich sehr viel mit kalorienarmen Nahrungsmitteln beschäftigt, aber kaum etwas isst und den „Purging“ (Reinigung)-Typ, der sich unter anderem durch Erbrechen und wassertreibende Medikamente nach Fressanfällen Erleichterung verschafft.

„Es gibt kein Medikament für die Behandlung der Magersucht“, betonte Prof. Zipfel, hier sei die Psychotherapie am Zug, um Patienten aus der Spirale aus Hungern, Erbrechen, exzessivem Sport und Abführmitteln zu befreien. Die Normalisierung des Essverhaltens, die Behandlung der dahinterliegenden Probleme, die Einbeziehung der Familie bei Minderjährigen, aber auch die Behandlung der Körperbildstörung müssten im Fokus der Therapie stehen.

Doch wie kommt es überhaupt zu einem negativen Körperbild? Hier spielten soziokulturelle Faktoren wie Schönheitsideale, aber auch ganz individuelle Faktoren eine große Rolle. Fakt ist: Die meisten Anorektiker haben große Schwierigkeiten, ihren Körper realistisch einzuschätzen. Sie beurteilen in Experimenten alle Körperteile negativer als Gesunde, so Prof. Zipfel.

Wie können Therapeuten ihren Patienten helfen? Während früher ausschließlich verhaltenstherapeutische Ansätze als erfolgreich bei der Magersucht-Behandlung gesehen wurden, habe seine große Studie zur psychotherapeutischen Behandlung von Magersüchtigen gezeigt, dass die Fokale Psychodynamische Psychotherapie (FPT) erfolgversprechend ist. Das ist eine Weiterführung der Psychoanalyse, die nach den tieferliegenden Ursachen der Essstörung forscht.

„Die gezielt Arbeit an der Körperbildstörung ist wichtig“, betonte Zipfel. Es gehe darum zu schauen, wie der Kranke seinen Körper sieht und spürt, wie er ihn überprüft und was er über ihn denkt. Den Therapeuten stehen dazu körpertherapeutische Interventionen wie Entspannung und Imagination, aber auch konfrontativere Methoden zur Verfügung. Als Beispiel hierfür nannte er die Spiegelexposition, bei der die Magersüchtigen mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert werden – mit dem gesamten Körper oder auch nur mit einem Arm oder einem Bein. Eine weitere Übung sei, dass sie mit einem Seil auf dem Boden ihre Silhouette nachlegen müssen. Wenn sie sich dann selbst in den Umriss legen, merken sich, dass sie sich meistens deutlich breiter einschätzen, als sie in Wirklichkeit sind.