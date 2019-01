Das Casino abreißen und durch ein Hotel ersetzen

Das Interesse der Lindauer an der Projektwerft ist ungebrochen: Zur zweiten Runde am Donnerstagabend kamen knapp hundert Bürger, die gemeinsam an Projekten der Stadtentwicklung arbeiten möchten. Davon gibt es genug. Neben dem Hoyerbergschlössle standen diesmal Feuerwerk, Fair-Trade-Stadt, Tourismus, Eisenbahn- und Schifffahrstmuseum und die Gestaltung des Karl-Bever-Platzes zur Auswahl. Gäbe es einen Preis für die verrückteste Idee, wäre er wohl an diesem Projekttisch gelandet.

„16 Leute waren an meinem Tisch – und 16 verschiedene Meinungen“, resümierte Andreas von Hollen nach rund vier Stunden Projektarbeit zum Karl-Bever-Platz. Nun wünsche er sich eine Bürgerwerft zu diesem Thema. „Wir wollen die Politik davon überzeugen, dass nichts mehr ohne Bürgerbeteiligung geht.“

Die Lindauer hatten jede Menge Vorschläge, wie Platz vor der Insel gestaltet werden könnte. Dass dort in irgendeiner Form Parkplätze vorhanden sein müssen, da waren sich die meisten noch einig. „Ich plädiere dafür, die Situation von den Menschen zu berücksichtigen, die hier leben“, sagte Daniel Obermayr. Und diese Menschen bräuchten am Karl-Bever-Platz, zumindest vorübergehend, Parkplätze.

Ein großes Parkhaus, ähnlich wie das der Denkfabrik, kann sich Peter Borel dort allerdings nicht vorstellen. „Das ist so eine Sünde“, sagte er. Ein Parkhaus müsse klein und eine Zwischenlösung sein. Auch ein mögliches Hotel an dieser Stelle war Donnerstagabend Thema. „Ich fände ein Hotel aus Recyclingmaterialien interessant“, schlug Heidrun Bühler vor.

Eine Idee, die im Laufe des Abends am Tisch „Karl-Bever-Platz“ formuliert wurde, gefiel Initiator Andreas von Hollen ganz besonders gut. „Jemand hat vorgeschlagen, die Spielbank abzureißen und ans Limare zu bauen. Und ein Hotel dann dorthin zu bauen, wo jetzt die Spielbank ist“, erzählte er. „Bezahlen kann’s keiner, beschließen wird’s auch keiner – aber ich finde es toll.“

Joachim Steinhoff möchte sich dafür einsetzen, dass das Silvesterfeuerwerk in Lindau in Zukunft gesitteter abläuft. „An Silvester wird hemmungslos gefeuert“, leitete er die erste Gruppe in sein Thema ein. Dabei entstehe ein enormer Schaden für Umwelt und Menschen. Und das, obwohl das Sprengstoffgesetz Feuerwerk zum Beispiel in der Nähe von Fachwerkhäusern längst verbiete. „Ich was dieses Jahr am Wäsen“, hakte Roland Linsenmeyer sofort ein. „Ich fand es grausam für die Tiere, die dort leben. Außerdem war der ganze See komplett vernebelt.“ Karl-Heinz Brombeis verwies darauf, dass sogar am Hafen von Marseille Feuerwerke längst verboten seien. Trotzdem: „Es gibt ein Bedürfnis der Menschen, das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen“, gab Marion Maucher zu bedenken.

Alternativveranstaltung mit Punsch im Hafen

In den drei Runden der Projektwerft, die unter den Titeln „Ja und“, „Ja aber“ und „Und jetzt?“ gestaltet sind, diskutierten unterschiedliche Gruppen nun darüber, wie sich diese verschiedenen Interessen miteinander vereinbaren lassen. „Wir wollen versuchen, das Ritual zu reformieren, ohne den Spaß am Feuerwerk zu nehmen“, resümierte Steinhoff gegen Ende des Abends. Er wolle das Feuerwerk in Lindau kanalisieren. Möglich wäre zum Beispiel eine Alternativveranstaltung am Hafen mit Punsch. Die Vorteile: Es wäre günstiger für alle und Tiere, Umwelt oder ältere Menschen in Seniorenheimen würden nicht mehr so in Mitleidenschaft gezogen werden – und es gäbe einen Ort, an denen sich Lindauer zum Jahreswechsel treffen könnten.

Ulrike Lorenz-Meyer hatte sich mit dem Thema Tourismus ein sehr offenes ausgesucht. Allerdings hatte sie sich vorgenommen, es einmal von einer anderen Seite her zu denken. Und zwar von der der Lindauer. „Wir haben Probleme, Leute in der Firma einzustellen, weil sie sagen, Lindau ist im Winter tot“, sprach Natalia Pushkarera einen zentralen Punkt an. Und Ramona Krause findet, dass Jugendliche im Lindauer Tourismuskonzept zu wenig berücksichtigt werden. In der letzten Runde entstand schließlich die Idee, Studenten der internationalen Bodenseehochschule eine Bachelor-Arbeit zu diesem Thema vorzuschlagen. „Man muss erst einmal analysieren, worunter die Lindauer leiden“, sagte Lorenz-Meyer.

Außerdem wolle sie sich mit den Initiatoren der Gruppe „Faire Stadt“ zusammenschließen. Eva-Maria Ohmayer und Frank Gebhard loteten am Donnerstagabend aus, wie Lindau eine faire Stadt für Handel und Tourismus werden könnte. „Die Kommune müsste sich mehr um die Märkte kümmern“, sagte Uli Kaiser. Noah Grimberg schlug vor, weg vom großen Netzwerk zu gehen und ein eigenes, lokales Netz aufzubauen. „Es gibt hier schon viele, die was in die Richtung tun“, sagte Daniel Obermayr. Es entstand die Idee eines Stammtischs, bei dem sich diese Lindauer vernetzen könnten. „Toll wäre auch ein Touristenladen mit Fair-Trade-Artikeln“, schlug Claudia Haußmann vor.

Stefan Stern möchte in Lindau ein Eisenbahn- und Schifffahrtsmmuseum gründen. Dass dies ein Mammut-Projekt ist, ist ihm klar. „Unser Verein braucht dringend neue Mitglieder“, erklärte er seiner Gruppe. Er stelle sich ein modernes Museum vor, ähnlich dem des Zeppelin-Museums. „Mit den bisherigen Mitteln, die wir als Verein haben, schaffen wir das nicht“, sagte Stern. Er habe sich vorgenommen, das Museum besser in den Herzen der Menschen zu verankern.

Bereits zum zweiten Mal bei der Projektwerft war Sabine Gasch mit ihrem Projekt Hoyerbergschlössle dabei. Ein gutes Beispiel dafür, wie es nach einer Projektwerft weitergehen kann. Denn Gasch hat bereits einen Verein gegründet, mit dem sie das Schlössle retten will.