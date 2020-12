Das Büro Sieber gehört ab Januar zu der Unternehmensgruppe Kling Consult

Das Büro Sieber mit Hauptsitz in Lindau gehört ab 1. Januar zur Kling Consult GmbH. Der Grund: Inhaber Hubert Sieber geht in den Ruhestand. Das Büro Sieber ist auf ein breites Leistungsbild der Bauleitplanung spezialisiert und hat sich laut Pressemitteilung des Unternehmens in diesem Umfeld als eines der führenden Büros in der Region etabliert. Nach der Übertragung geht Kling Consult laut eigener Mitteilung als eines der führenden Planungsbüros in Deutschland, gemeinsam mit Sieber Consult und allen 60 Mitarbeitern in die Zukunft.

Der Geschäftsbetrieb wird in gewohnter Weise unter neuem Namen und Eigentümer fortgeführt. Aus dem Büro Sieber wird die Sieber Consult GmbH als Tochterunternehmen von Kling Consult. Unter dem neuen Eigentümer wird Sieber Consult weiterhin eigenständig agieren, die Standorte in Lindau sowie Weingarten bleiben erhalten. Ein bereits etabliertes Managementteam wird maßgeblich die Führung des Unternehmens übernehmen. Zudem sollen durch den Verbund Synergien, insbesondere in der Verwaltung, genutzt werden.

Beide Unternehmen haben sich vor einigen Jahren durch ein gemeinsames Projekt kennengelernt. Die Übernahme durch Kling Consult war schon länger im Gespräch. Nach intensiver Ausarbeitung der geeigneten Form der Nachfolge entschied sich Hubert Sieber für eine gemeinsame Zukunft mit Kling Consult: „In den letzten 28 Jahren haben wir uns von einem Zwei-Personen-Büro zu einem breit aufgestellten Team mit 60 Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Mein Ziel habe ich in all den Jahren aber nie aus den Augen verloren: Durch meine Arbeit Baugebiete zum Miteinander- und nicht Nebeneinander-Leben zu schaffen, in denen sich die Menschen wohl fühlen“, wird Sieber zitiert. „Nun ist es an der Zeit, das Büro in andere Hände zu geben. Für unsere langjährigen Kunden werden wir weiterhin ein vertrauensvoller und verlässlicher Ansprechpartner bleiben.“

Der Geschäftsführer der Kling Consult GmbH, Markus Daffner, ist überzeugt: „Thematisch sowie räumlich ergänzt sich das Lindauer Planungsbüro Sieber perfekt mit Kling Consult. Von München über Augsburg, Krumbach und Ulm bis hin zum Bodensee stehen wir nun unseren Kunden als erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung. Ein Meilenstein in der über 66-jährigen Firmengeschichte von Kling Consult.“

Die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Büro Sieber bringen laut Mitteilung fundiertes Fachwissen mit, das Kling Consult insbesondere in den Tätigkeitsbereichen der Stadtplanung, der Landschaftsplanung, des Artenschutzes, des Immissionsschutzes und des Rechts nachhaltig stärkt. Die Kompetenzen beider Unternehmen würden durch die Übernahme gebündelt, wodurch Synergien generiert und die Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut wird. „Kling Consult knüpft mit der Übernahme an das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre an und festigt damit seine Position in Süddeutschland“, so der Bericht.

Das Büro Sieber wurde im Jahr 1992 gegründet und ist Dienstleister im Bereich der kommunalen Baugebietsentwicklung und städtebaulichen Planung.