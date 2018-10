Das Brautkleid steht im Mittelpunkt

Draußen herrscht Kaiserwetter, gerade so, wie es sich viele Paare für ihre Hochzeit erträumen. Und drinnen gibt es ein vielfältiges Angebot an allem, was eine Hochzeit zum schönsten Tag im Leben machen soll: Am vergangenen Sonntag fand in der Inselhalle die erste Hochzeitsmesse „Trau dich Bodensee!“ statt.

Trotz des feinen Wetters: Von der ersten Messeminute bis zur letzten wandeln die Besucher durch die Reihen der schön aufgebauten Stände, vorbei an Hochzeitskleidern, schicken Schuhen, Blumenschmuck, Hochzeitstorten, goldenen Ringen, Krawattennadeln, Anzügen. Vom Hochzeitsauto, über den Fotografen, die Location, die Musikerin, bis hin zu den Flitterwochen gibt es hier alles für die Traumhochzeit.

Birgit Wagner und Marc Schwellinger aus Ravensburg beispielsweise heiraten nächstes Jahr im August. Sie sind schon gut vorbereitet, die Kirche und die Location sind schon gebucht. Damit muss man heutzutage ja sehr früh dran sein. In die Inselhalle sind sie gekommen, um sich ein bisschen umzuschauen. Und auf wen treffen sie hier? Auf den Goldschmied ihres Vertrauens, Wolfgang Hoppe aus Ravensburg. Ein echter Zufall und was für ein Glück, denn gerade Trauringe brauchen sie noch.

Kurze Wege

Die Lindauer Messe empfinden sie als übersichtlich – im Vergleich zu anderen Hochzeitsmessen als klein. Umso erstaunter sind sie über das breitgefächerte und hochwertige Angebot an allen Themen, die sich für Brautpaare so auftun. Einen Fotografen hätten sie in der Inselhalle für sich gefunden, doch leider klappt es mit dem Termin nicht. Außerdem empfinden sie die Inselhalle als sehr schöne Location, nicht nur für eine Hochzeitsmesse. „Alles wirkt so hell und freundlich, die großen Fenster geben der Ausstellung eine sehr heitere und positive Ausstrahlung“, sagt die künftige Braut.

Das zentrale Thema jeder Hochzeit ist das Brautkleid. Auch die Hochzeitsmesse stellt es daher in den Mittelpunkt. In drei gut besuchten Modenschauen zeigen Models der Team-Agentur aus Vorarlberg sehr charmant traumhafte Brautkleider, Hochzeitsanzüge und das perfekte Outfit für die Hochzeitsgäste aus regionalen Modedesignateliers, Mode- und Brautmodegeschäften, und sorgen für glänzende Augen nicht nur bei den zukünftigen Bräuten.

Charmant ist auch die Miss Germany 2018 Anahita Rehbein, die gemeinsam mit der Vize-Miss Germany Alena Krempl und der drittplatzierten Sarah Zahn, die Modenschau bereichern. Allerdings tragen sie nicht Weiß, sondern leuchtendes Rot auf dem Catwalk. „Ich finde heiraten etwas total Schönes. Aber ich habe noch Zeit, ich bin ja noch jung“, verrät die Miss Germany nach ihrem Catwalk, als sie erst in einem Winterbrautkleid barfuß für ihren Fotografen durch die Inselhalle flitzt, um sich schließlich in schwarzem Kleidchen, Lederjacke, einem Schokololli in der einen und einem Törtchen in der anderen Hand strahlend zu verabschieden.

„Inspiration für mein Hochzeitsfest hätte ich hier aber genügend gefunden“, lobt sie. „Es ist alles da, was Braut und Bräutigam brauchen, und die Qualität ist toll.“

Messeveranstalter zieht Bilanz

Und da ist noch einer der strahlt: Albert Schmidt von der Messe-Süd, der Veranstalter. Wohl hat er die Stimmen gehört, die sagen, dass nicht gerade massenhaft Publikum da war. Er aber sieht das so: „Der Besucherstrom hat sich gut verteilt. Ich kenne kaum eine Messe, auf der beständig und bis zur letzten Minute, wenn wir schon fast mit dem Aufräumen beginnen, Besucher an den Ständen stehen.“

Dass das Publikum das kleine feine Angebot durchgängig gelobt hat, freut ihn sehr. „Ich muss hier keine riesige Messehalle bespielen. Sondern 400 Quadratmeter in dieser wunderbaren Inselhalle, die keine nüchterne Messehalle ist, sondern eine attraktive Location mit Klasse, in der man ohne Weiteres auch seine Hochzeit feiern kann. Da kann ich eine feine, hochwertige und doch vielfältige Auswahl treffen, die zu unserer Philosophie und in dieses schöne Ambiente passt.“