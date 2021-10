Das Bodensee-Gymnasium – die „gute gesunde Schule 2021"!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schulentwicklung wird am Bodensee-Gymnasium groß geschrieben und so nimmt es nicht Wunder, dass die Schule sich über eine weitere Auszeichnung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus freuen durfte. Kurz vor Schuljahresende kam der offizielle Bescheid, dass man sich angesichts der Projekte zur Gesundheitsprävention den Titel „gute gesunde Schule Bayern“ erworben hat. Die umfangreiche Dokumentation der Schule über die diversen Ansätze der Verhaltensprävention, der gesundheitsförderlichen Gestaltung räumlicher und sozialer Bedingungen, der Entspannung und des Wohlbefindens konnten die Jury des Landesprogramms überzeugen.

Das liest sich in der Laudatio wie folgt: „Die Jury hat Ihre Projektdokumentation und Ihr Engagement im Rahmen des Landesprogramms für die gute gesunde Schule im Projektzeitraum 2019-2021 positiv bewertet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Bodensee Gymnasium Lindau die Auszeichnung der guten gesunden Schule Bayern 2021 erhält. Überzeugt haben die Ausführungen Ihrer Projekte und die kreative Herangehensweise. Sie haben sich mit Ihrer Schule auf den Weg zur guten gesunden Schule gemacht. Bitte halten Sie an Ihren gelungenen Projekten fest und verstetigen Sie diese, neben neuen Bausteinen und Ideen.“

Beeindrucken konnte das BoGy weit mehr als mit zwei der in der Ausschreibung geforderten Projekten. Mit folgenden fünf ging man in den Wettbewerb: der Erziehung zum gewalt- und vorurteilsfreien Miteinander des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der kritischen Medienbildung durch den Peer-to-peer-Ansatz, realisiert durch die schulischen Medienscouts, dem Patenprojekt für die fünften Klassen als besonderer Integrationsauftrag der Schule zur Sicherung von Lernfreude und -erfolg, der individuellen Begleitung durch Lehrermentor*innen, der Neugestaltung des Schulhauses als attraktiver Lern- und Lebensraum sowie die Begleitung durch verschiedenste Stressbewältigungsprogramme in der Corona-Zeit.

„Wir freuen uns, wenn Sie diesen Elan, Ihre Motivation und gesundheitsförderlichen Ideen auch in den kommenden Schuljahren weiterleben, nachhaltig gestalten und fest verankern“, hieß es am Schluss der Laudatio. Ehrensache, dass das BoGy auch in die nächste Ausschreibung des Staatsministeriums zur guten gesunden Schule 2022 starten wird!