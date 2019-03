Das Aus fühlt sich wie ein Sieg an

Die Hotelzimmer für ein fünftes und alles entscheidendes Spiel in der Play-off-Achtelfinalserie in Tilburg hatten die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders vor dem Freitagabend noch nicht gebucht. Das wäre jedoch beinahe noch nötig geworden, nachdem die Mannschaft vom Bodensee den Serienmeister der Eishockey-Oberliga und haushohen Favoriten aus den Niederlanden beim vierten Aufeinandertreffen an den Rand einer Niederlage brachten. Nach zweimaliger Führung der Islanders, welche die Trappers in regulärer Spielzeit ausgleichen konnten, musste es die Overtime richten. Hier waren 19 Minuten gespielt, als Tilburgs Kontingentmann Brock Montgomery mit seinem zweiten Tor des Abends den 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)-Sieg und damit den Viertelfinaleinzug der Trappers unter Dach und Fach brachte.

Nur wenige Augenblicke lang währte anschließend die Schockstarre über das abrupte Play-off-Aus und dem damit verbundenen Saisonende. Herrschte schon die drei Stunden davor in der Lindauer Eissportarena Partystimmung pur, spendeten die 800 erschienenen Zuschauern der Mannschaft von EVL-Spielercoach Chris Stanley bei ihrer Abschiedsrunde auf dem Eis einen riesengroßen Applaus. „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir länger als Regensburg oder Memmingen in den Play-offs spielen, dann hätte ich das gekauft“, meinte Sascha Paul mit Blick auf die stressige Woche der Islanders.

Überhaupt ist der Sportliche Leiter des EV Lindau „sehr stolz auf die Mannschaft“, wenngleich er im selben Atemzug bedauerte, dass es nicht zum ultimativen Showdown am Sonntag in Tilburg gekommen ist. Als „sehr, sehr schade und unglücklich“, beschreibt Paul die Umstände, die in der 80. Spielminute schlussendlich zur knappen Niederlage führten.

Fragwürdige Strafe

Die wurde am Freitagabend durch eine zumindest fragwürdige Zwei-Minuten-Strafe gegen Simon Klingler eingeläutet, wodurch die Trappers in Überzahl gerieten und die verbliebenen Islanders-Spieler vollends ins eigene Drittel zurückdrängten. 55 Sekunden, bevor die Lindauer das rettende Ufer in Gestalt des Penaltyschießens hätten erreichen können, fand Montgomery die Lücke im Abwehrbollwerk der Hausherren und netzte zum 3:2 ein. „Die Spieler haben das wirklich gut gemacht. Sie haben gekämpft, sind taktisch sehr diszipliniert aufgetreten, haben Schüsse geblockt und sind über ihre Grenzen gegangen“, lobte Sascha Paul seine Schützlinge für ihren Auftritt gegen die Niederländer.

Groß war die „Unterstützung aus ganz Deutschland, von überall her“ (Paul) im Vorfeld, nachdem die Islanders das erste Spiel der Achtelfinalserie sensationell für sich entscheiden und damit ein zweites Heimspiel erzwingen konnten. Am Ende behielt Goliath über David die Oberhand.

Während sich die Spieler nun von den Strapazen der Play-off-Serie und der sechsmonatigen Saison erholen werden, bastelt die EVL-Führungsriege mit Stanley und Paul bereits eifrig am Kader der nächsten Spielzeit. Erste Vertragsverlängerungen sollen noch diese Woche verkündet werden