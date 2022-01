Hundesteuer, Digitalisierung, Ticketzuschuss: 2022 bringt Neuerungen für sich

Hundesteuer, Digitalisierung, Ticketzuschuss: Das neue Jahr steht schon in den Startlöchern und damit kommen in Lindau einige Veränderungen auf die Bürger zu. Diese sollen im kommenden Jahr vor allem mit der weiteren Digitalisierung zusammenhängen. Sie wird es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, städtische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

„Mehr digitale Services für Bürger – im Jahr 2022 werden wir Schritt für Schritt immer mehr Verwaltungsleistungen für die Lindauer Bürgerinnen und Bürger online verfügbar machen", sagt Jörg Denkel, der Leiter der Organisationsentwicklung und Digitalisierung bei der Stadt Lindau. Details dazu sollen in den nächsten Monaten folgen.

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Lindau-Pass wird der Zuschuss für das Monatsticket des Stadtbusses, der bisher bei fünf Euro pro Monatsticket lag, auf 15 Euro pro Ticket erhöht. Erschwingliche Mobilität spielt eine Schlüsselrolle für Lebenssachverhalte der Lindau-Pass Berechtigten, so die Arbeitsgruppe zur Begründung.

Der Lindau-Pass bietet Lindauer Bürgerinnen und Bürgern mit geringem finanziellem Einkommen die Möglichkeit, Leistungen städtischer Einrichtungen und Gesellschaften kostenlos beziehungsweise zu ermäßigten Gebühren in Anspruch zu nehmen. Bereits seit April 2021 hat die Stadt Lindau eine geänderte Kurbeitragssatzung.

Ab 2022 gilt die Kurbeitragspflicht für das gesamte Jahr. Die Satzung, die genauen Zeiträume für Hoch-und Nebensaison und die jeweiligen Beiträge sind auf der Homepage der Stadt zu finden.

Neue Hundesteuer tritt in Kraft

Die Steuerabteilung erinnert daran, dass am 1. Januar die neue Hundesteuersatzung in Kraft tritt. Sie macht es möglich, dass nicht mehr jedes Jahr für die Tiere ein Steuerbescheid verschickt wird, sondern der Steuerbescheid solange gültig ist, bis ein neuer erlassen wird. Die Hundesteuer ist jährlich fällig am 1. März.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Hundesteuer für den ersten Hund auf 100 Euro pro Jahr festzusetzen. Für das zweite Tier – und alle weiteren – wird eine Hundesteuer in Höhe von 196 Euro pro Jahr fällig. Für Kampfhunde gelten gesonderte Regelungen. Die Hundesteuermarke muss mitgeführt werden, wenn sich der Hund außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes aufhält (bei Verlust der Hundesteuermarke für das Tier bitte die Steuerabteilung direkt ansprechen).

GTL unter einem Dach

Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau haben seit dem Bau des neuen Betriebsgebäudes in Zech nicht mehr unterschiedliche Stützpunkte an verschiedenen Standorten, sondern alle Abteilungen der GTL sind in der Robert-Bosch-Straße 41 in Lindau vereint. Bis auf weiteres müssen wegen der Pandemie persönliche Kontakte auch bei den GTL auf das absolut notwendige Maß reduziert werden.

Wo immer möglich, sollten die Anliegen telefonisch oder schriftlich erledigt werden. Persönlicher Kontakt ist daher nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die GTL ist dazu per E-Mail über gtl@lindau.de oder per Telefon unter der Nummer 08382/96410 erreichbar.