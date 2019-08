Das 54. Lindauer Oktoberfest ist eröffnet

Mit dem Abend der Betriebe hat am Freitag das 54. Lindauer Oktoberfest begonnen. Nach den Startschüssen der Böllerschützen der Königlich privilegierten Schützen Lindau mit ihrem Vorsitzenden Christoph Strohe marschierten die Ehrengäste zu den Klängen des Musikvereins Lindau Reutin ins Festzelt. Nach einer kurzen Begrüßung von Karl Meßmer, dem Vorsitzenden des veranstaltenden Musikvereins Lindau/Aeschach-Hoyren, in der er sich besonders bei den über hundert Helfern und seinen Kameraden im Orga-Team bedankte, gab es eine Überraschung: Bürgermeister Karl Schober hatte 2018 angeregt, dass der Landrat als verbindendes Element im oberen und unteren Landkreis das Oktoberfest eröffnen könnte. Er fragte dann den anwesenden Elmar Stegmann – und dieser nahm die Aufgabe gerne an. Mit nur drei Schlägen zapfte erstmals ein Landrat das Lindauer Oktoberfest an (Foto). Mit der Joe-Williams-Band feierten die Gäste dann bis in die Nacht bei toller Stimmung. Am Samstag geht das Oktoberfest mit der Partyband Blaumeisen weiter und am Sonntag findet der Familientag statt sowie der Wettbewerb um den Wiesn-Schützenkönig 2019. Foto: Susi Donner