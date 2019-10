Das ändert sich ab November beim Stadtbus

Zum November gibt es beim Stadtbus einige Verbesserungen und Neuigkeiten. Das teilen die Stadtwerke Lindau in einem Schreiben mit.

Seniorenresidenz und Gitzenweiler Hof: Dem lang ersehnten Wunsch nach einer Anbindung der Seniorenresidenz am Schönbühl zur Anbindung an die Stadtbuslinie 4 kann die Stadtverkehr Lindau nun in einer Testphase nachkommen. Über einen Zeitraum von fünf Monaten, vom 1. November bis zum 31. März, wird der Stadtbus der Linie 4 abwechselnd zur Seniorenresidenz beziehungsweise zum Gitzenweiler Hof fahren. Dies bedeutet, dass die Linie 4 im Stundentakt zur Minute „40“ ab ZUP die Bodenseeresidenz anfährt und zur Minute „10“ ab ZUP zum Gitzenweiler Hof fährt.

Neue Haltestellen auf der Lindauer Insel zur besseren Erreichbarkeit der Fußgängerzone: Ab 1. November bekommt die Insel neue Haltestellen für die Stadtbusse. Die Haltestellen „Maximilianstraße“ befinden sich beide in der Zeppelinstraße etwa auf Höhe des Zebrastreifens zur Fußgängerzone und werden in Richtung Bahnhof von der Linie 1 und 2 angefahren. Stadtauswärts, in Richtung ZUP, wird nur die Linie 2 diese Haltestelle bedienen. Zudem gibt es für die Linie 2 in der Zeppelinstraße in Richtung ZUP wieder eine Haltestelle „Inselhalle“, die sich direkt gegenüber dem neuen Parkhaus befindet.

Linienänderung bei der Linie 2: Der Stadtbus der Linie 2 ändert nach den Herbstferien, ab Montag, 4. November, seinen Linienweg von der Insel in Richtung ZUP. Ab der Fahrt von der Haltestelle Hauptbahnhof/Insel in Richtung Unterreitnau wird die Linie 2 nicht mehr durch den Inselkern fahren, dadurch entfallen hier die Haltestellen „Altes Rathaus“, „Stadttheater“ und „Maxhof“. Die Linienfahrt erfolgt künftig über Zeppelinstraße und die Zwanziger Straße, hier werden die neuen Haltestellen „Maximilianstraße“ und „Inselhalle“ und danach die Haltestelle „Spielbank“ bedient. Ab der Haltestelle „Spielbank“ bleibt der Linienverlauf bis zur Endhaltestelle „Unterreitnau“ unverändert. Die Abfahrtszeiten ab Hauptbahnhof/Insel verschieben sich um vier Minuten und sollen so die Anbindung an den Bahnverkehr verbessern. Nach wie vor wird die Linie 2 an Werktagen zum letzten Mal um 19.30 Uhr vom Bahnhof zum ZUP fahren. Ab 19.40 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen wird sie zwischen ZUP und Insel durch die Linie 1 ersetzt.