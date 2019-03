Darum beginnt die Sanierung der Wasserburger Halbinsel in diesem Jahr schon wieder nicht

Wie auf einer Zeitreise muss es einigen Wasserburger Bürgern am Donnerstagabend in der Sumserhalle vorgekommen sein. Denn was Bürgermeister Thomas Kleinschmidt erzählte, ähnelte dem Bericht vom Vorjahr doch stark. Er warf mit jeder Menge Zahlen aus dem Haushalt der Gemeinde um sich, die wirklich wichtigen Themen schnitt er nur mit wenigen Halbsätzen an. Deutlich wurde trotzdem: Weder bei der Seekrone noch in Sachen Halbinselsanierung wird in diesem Jahr viel passieren. Lediglich der Neubau von Kiosk und Segelschule wird fertig. Allerdings mit Verzögerung.

„Da hat uns die Witterung einen Strich durch die Rechnung gemacht“, gestand Kleinschmidt. Der Neubau auf der Halbinsel werde einige Wochen später fertig als geplant, der Kiosk könne voraussichtlich erst Ende April eröffnen.

Zur Halbinselsanierung, die die Gemeinde seit fast zehn Jahren beschäftigt, fasste sich der Bürgermeister kurz. „Im Dezember haben wir die Plangenehmigung in den Händen gehalten“, sagte er. Dann habe das Landratsamt ein Gutachten wegen spezieller Algen im Hafenbecken verlangt, was alles wieder verzögert habe. Als nächsten Schritt wolle er nun Anträge auf Fördermittel stellen. Dass die Förderungen wegen der Verzögerungen viel niedriger ausfallen werden als noch vor einigen Jahren, ist schon länger klar.

Die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung betragen mittlerweile 3,7 Millionen Euro, so Kleinschmidt. Allerdings sind nur 2,2 Millionen davon förderfähig und eine Förderung liege bei höchstens 35 Prozent. Damit müsste die Gemeinde fast drei Millionen aus eigenen Mitteln stemmen. „Der Förderantrag ist in Bearbeitung“, sagte Kleinschmidt, „aber wir werden 2019 nicht beginnen können.“

Bürgermeister Thomas Kleinschmidt legt den Wasserburgern bei der Bürgerversammlung in der Sumserhalle Rechenschaft ab. Gekommen sind rund 60 Leute. (Foto: Julia Baumann)

Bereits die zweite Saison geschlossen bleibt in diesem Jahr das Hotel in der Seekrone. Wie bereits mehrfach berichtet, weist das Gebäude, das die Gemeinde Wasserburg an die Familie Weber verpachtet, erhebliche Brandschutzmängel auf. Diese sind mit ein Grund dafür, warum die Pächterfamilie den Hotelbetrieb in der vergangenen Saison einstellen musste und nur das Restaurant öffnen konnte.

Nach heftigen Diskussionen, zum großen Teil in nicht-öffentlichen Sitzungen, beschloss der Gemeinderat, das Gebäude von Grund auf sanieren zu lassen. Mittlerweile ist die Gemeinde dafür auf der Suche nach einem Investor, der das Haus dann auf Erbpacht zusammen mit dem jetzigen Pächter weiterführen soll, wie Kleinschmidt kürzlich auf Anfrage der LZ erklärte. Auf der Bürgerversammlung berief sich der Bürgermeister auf laufende Verhandlungen und bat um Verständnis, dass er zur Seekrone überhaupt keine Informationen preisgeben könne. Im Raum stehen Schadensersatzforderungen des Pächters für die Verdiensteinbußen durch den geschlossenen Hotelbetrieb.

Baugebiet Reutenen wird nicht erschlossen

Nicht mehr weiter verfolgen die Räte die Erschließung des Baugebiets Reutenen. Der hohe Grundwasserstand sowie das Ableiten von Schmutz- und Regenwasser habe die Gemeinde vor Herausforderungen gestellt – und hätte viel Geld gekostet. „Es wäre in keinem Verhältnis gestanden, das umzusetzen“, sagte Kleinschmidt. Denn die hohen Kosten hätten sich zwangsläufig auf die Grundstückspreise ausgewirkt.

Trotz des warmen Sommers sind die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr in Wasserburg leicht gesunken. Kleinschmidt begründete dies damit, dass die Hotels Seekrone und „Zum lieben Augustin“ geschlossen hatten. Das Freibad „Aquamarin“ fuhr mit gut 150 000 Besuchern Rekorde ein. Auch die „Echt Bodensee Card“ werde von den Gästen gut angenommen, so der Bürgermeister.

Seit einigen Jahren ist die Wasserburger Bürgerversammlung auch Rahmen für die Verleihung des Energiesparpreises. Dafür können Wasserburger ihre Stromrechnungen einreichen. Wer im Vergleich zum Vorjahr am meisten gespart hat, gewinnt. Günter Edeler vom Wasserburger Energieteam überreichte Klaus Gimpel den Hauptpreis von 300 Euro, das Ehepaar Gierer, das den zweiten Platz gewonnen hatte, war nicht da. Roland und Brigitte Gamisch belegten Platz drei.

Günter Edeler (rechts) zeichnet die Gewinner des Energiesparwettbewerbs aus. Platz eins belegt Klaus Gimpel (links), das Ehepaar Roland und Brigitte Gamisch machen den dritten Platz. Nicht bei der Bürgerversammlung waren die Gierers, die Platz zwei belegten. (Foto: Julia Baumann)

Insgesamt haben die Wasserbuger im vergangenen Jahr 65 00 Kilowattstunden Strom gespart – 2017 waren es 10 000. „Ich wünsche mir mehr Engagement“, sagte Edeler. Dabei helfen will er durch eine „Sonnenstrom-Aktion“ mit der er die Wasserburger dazu bringen möchte, Photovoltaik-Anlagen auf ihre Dächer zu montieren.

Die Sumserhalle war am Donnerstagabend für knapp 200 Leute bestuhlt. Gekommen sind aber nur rund 60. Zum Vergleich: Im halb so großen Nonnenhorn waren am Abend zuvor 120 Menschen bei der Bürgerversammlung.

Der Wasserburger Manfred Schäfer erzählte, dass er im vergangenen Jahr immer wieder Qualm im Ort beobachtet habe. „Vermutlich kommt das durch Heizungen mit Holz und Kohle“, sagte Schäfer. Er habe das Gefühl, dass sich dadurch die Luftqualität verschlechtere. „Die Auszeichnung als Luftkurort bekommt man nicht, weil man sie bei Ebay ersteigert“, konterte Kleinschmidt. Die Werte würden in Wasserburg regelmäßig überprüft und seien in Ordnung. Roland Gamisch schlug vor, eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach des neuen Kiosks zu bauen. „Das Gebäude wird nur im Sommer genutzt“, argumentierte er. Kleinschmidt erwiderte, dass es diese Diskussion bereits gegeben habe und man sich gegen eine solche Anlage und für eine Begrünung des Dachs entschieden habe. Er schoss mit den Worten: „Bitte betrachten Sie unsere Arbeit in 2018 objektiv. Man hat sich stets bemüht.“