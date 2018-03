Darmspiegelung rettet Leben

Knapp 60 000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Darmkrebs. Das ist damit die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern. Dabei gilt: Je früher Darmkrebs erkannt wird, desto größer sind die Chancen auf eine Heilung. Darauf weisen viele Aktionen im Darmkrebsmonat März hin. Auch heuer beteiligt sich der Lindauer Internist Dr. Hans Peter Kaufmann mit einer Telefonhotline an diesem Mittwoch.

Die Deutsche Krebshilfe informiert, dass das Darmkrebsrisiko mit den Lebensjahren steigt, denn Krebs sei vor allem eine Erkrankung des Alters. Familiäre Veranlagung und schwere chronisch-entzündliche Darmkrankheiten erhöhten die Gefahr, an Darmkrebs zu erkranken. Eine gesunde Lebensweise ist die beste Möglichkeit, Krebs vorzubeugen. Besonders wichtig sind dabei Nichtrauchen, regelmäßige körperliche Bewegung und eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit wenig rotem Fleisch und Wurst.

Wichtig zu wissen ist, dass fast alle Darmkrebserkrankungen in einem schleichenden Prozess über Jahre hinweg entstehen. Deshalb ist die Vorsorge so wichtig, denn gutartige Vorstufen, sogenannte Polypen oder Adenome, können leicht operiert werden, wenn der Arzt sie rechtzeitig erkennt. Und dann kann ein Tumor erst gar nicht entstehen. Über all das informiert Kaufmann an diesem Mittwoch an der Telefon-Hotline.

Fachleute der Deutschen Krebshilfe raten dringend zur Vorsorge. Zur Früherkennung von Darmkrebs bieten gesetzliche Krankenkassen Frauen und Männern ab 50 Jahren jährlich einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl an. Ab 55 Jahren haben gesetzlich Versicherte in Deutschland Anspruch auf eine Darmspiegelung, die sogenannte Koloskopie. Eine Wiederholungskoloskopie steht bei unauffälligem Befund nach zehn Jahren wieder an.

Wer Verwandte hat, die an Darmkrebs erkrankt sind, für den ist ein spezielles Früherkennungsprogramm sinnvoll. Auch dazu kann Kaufmann Fragen beantworten.