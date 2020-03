Darmspiegelung rettet Hunderttausende Leben

Wird Darmkrebs früh genug erkannt, stehen die Chancen auf Heilung gut. Darmkrebsvorsorge ist darum besonders wichtig, wie der Lindauer Internist Dr. Hans-Peter Kaufmann mitteilt. Die Felix-Burda-Stiftung hat vor fast 20 Jahren den Monat März zum Darmkrebsmonat ernannt. Kaufmann bietet Mittwoch, 11. März, eine kostenlose Hotline zum Thema an.

Das Motto lautet „Wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge größer ist als die Angst vor dem Krebs“. „Zwischen 2002 und 2017 haben rund 6,5 Millionen Menschen in Deutschland an der Vorsorgeuntersuchung Darmspiegelung teilgenommen, dadurch konnten nach Schätzung von Experten in etwa 120 000 Todesfälle und 250 000 Neuerkrankungen verhindert werden“, berichtet Kaufmann. Diese Zahlen sollten Mut machen, die Darmkrebsvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Je eher der Krebs entdeckt werde, desto besser seien die Heilungschancen. Darmkrebs ist eine stille Krankheit und verursache zunächst keine Symptome. Wenn dann typische Beschwerden wie Leibschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten oder sichtbare Blutauflagerungen auftreten, ist die Krankheit laut dem Arzt oft schon weit fortgeschritten. Gesetzlich Krankenversicherte ab 50 Jahren haben Anspruch auf einen jährlichen Test auf verstecktes Blut im Stuhl. „Dieser Test kann erste Hinweise auf einen Darmtumor oder Polypen geben“, schreibt Kaufmann in seiner Pressemitteilung. Ab 55 Jahren haben Versicherte Anspruch auf die Durchführung von zwei Darmspiegelungen im Abstand von mindestens zehn Jahren. „Die Darmspiegelung gilt als die zuverlässigste Methode zur Früherkennung von Darmkrebs: Vorstufen von Darmkrebs können aufgespürt und teilweise sogar umgehend entfernt werden.“ Anders verhält es sich dagegen, wenn ein familiäres Risiko für Darmkrebs vorliegt. „In einem solchen Fall kann bereits ab dem 25. Lebensjahr eine Darmspiegelung lebensrettend sein“, schreibt Kaufmann. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen dann die Kosten. Die Darmkrebsvorsorge-Untersuchung sei aber nicht alles, was man zur Vorbeugung gegen Darmkrebs tun könne. „Ein allgemein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, Reduktion des Alkoholkonsums, Verzicht auf Tabakkonsum und Bewegung gilt als bestes Präventionsrezept“, erläutert Kaufmann. Übergewicht, Bewegungsmangel und Nikotinkonsum dagegen erhöhten das Darmkrebsrisiko um ein Vielfaches. Und natürlich sei Achtsamkeit gefragt: Bei einer unerklärlichen Gewichtsabnahme, länger anhaltenden Bauchschmerzen, lauten Darmgeräuschen, häufigem Stuhlgang und auch anderweitig veränderten Stuhlgewohnheiten sollte man mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen und die Symptome professionell abklären lassen.