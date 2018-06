Dark-Wave-Band spielt in Lochau

Die Band „The Beauty of Gemina“ spielt am Samstag, 23. September, im Opal in der Lindauer Straße 31, in Lochau. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass ist 19 Uhr. Seit zehn Jahren stehen „The Beauty Of Gemina“ auf der Bühne. Sechs Studioalben, Top-Ten-Platzierungen in den Alternative-Charts in ganz Europa und ausverkaufte Konzerte säumen den Weg der Dark-Wave-Band um den Liechtensteiner Mastermind Michael Sele.

Nach umjubelten Konzerten der ausgedehnten „Minor Sun Tour“, kommt die Kultband nun für einen exklusiven Auftritt ins Opal nach Lochau bei Bregenz.

Zufällig ist dabei rein gar nichts. Nicht die Musik, die gleichzeitig die Gemüter erhellt und gekonnt die Ästhetik der Dunkelheit zelebriert. Nicht die Themen und Texte, die poetisch auf sanfte Art und Weise dunkle Ecken der Gesellschaft ausleuchten. Nicht die sich über ganz Europa erstreckende riesige Fan-Community. Sie ist das verdiente Ergebnis der hohen Konstanz bei steter Weiterentwicklung über lange Jahre.

Die Band ist mit Vollblutmusikern besetzt, die laut Ankündigung Spielfreude zeigen und LiveRaum für Neues, Unerwartetes, Improvisationen zulassen. Die neue Bühnenshow garantiere kraftvolle und dunkel-intensive Konzertnächte garantieren.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.ticketino.ch. (lz)