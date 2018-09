„Danke, Sascha!“

Mit 4:5 nach Penaltyschießen haben die EV Lindau Islanders am Sonntag gegen den EV Füssen die zweite Testspielniederlage auf eigenem Eis hinnehmen müssen. Dass die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Eishockey-Oberliga am nächsten Wochenende nicht von Erfolg gekrönt war, dürfte die knapp 400 Zuschauer in der Lindauer Eissportarena allerdings nur am Rande interessiert haben. Im Mittelpunkt des Abends stand vielmehr die Abschiedsvorstellung von Sascha Paul, der als Spieler zum letzten Mal im Einsatz war. Entsprechend applaudierten die Fans bei den Ehrenrunden, die der neue Sportliche Leiter der Islanders drehte (Bericht folgt).