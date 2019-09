Daniel Götze holt sich den Titel zurück

810 Mal hat es gekracht, dann stand fest, wer der neue Wiesn-Schützenkönig der Lindauer Zeitung ist: Daniel Götze aus Wasserburg hat sich seit 2013 zum vierten Mal den Titel geholt. Bis zum Schluss des Wettbewerbs spielten sich spannende Szenen am Schießstand ab.

Selina Breuer, Svea Misselwitz, Robert Luda und Markus Widmaier sitzen seit vier Stunden geduldig an der Scheibenvergabe. Immer noch wollen sich Teilnehmer zum Wiesn-Schützenkönig-Wettbewerb anmelden. 57 Schützen werden es am Ende sein, die zusammen 810 Mal auf 162 Scheiben (also Serien) geschossen haben, und einer von ihnen hat 20 Scheiben nachgekauft. „Da sieht man mal, wie begehrt der Titel und vor allem der Preis, der Ehrentisch beim nächsten Oktoberfest ist, und wie groß der Ehrgeiz“, sagt Widmaier und verrät, dass „die üblichen Verdächtigen“ wieder am Start seien. Er ist als SLG-Leiter Lindau im Bund der Militär- und Polizeischützen bestens qualifiziert, um heute der „Herr der Ringe“ zu sein, und zählt mit akribischer Konzentration und mit Lupe die Punkte der Scheiben, die Christoph Strohe ihm bringt.“

Auch mit den Frauen ist zu rechnen

Strohe, seines Zeichens erster Schützenmeister der der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Lindau, steht am Schießstand und bewacht den Wettbewerb mit Argusaugen. „Es sind gute Schützen dabei, auch bei den Frauen“, verrät er schon mal eine halbe Stunde vor Wettbewerbsende. Es sei noch gar nicht sicher, ob es einen König, oder eine Königin geben werde. Sicher sei aber, dass es in diesem Jahr erstmals eine eigene Wertung für Frauen gibt – so wie sich das Melanie Flax, die in den vergangenen Jahren jeweils die beste Schützin gewesen ist, gewünscht hat. „Aber, pssst, sie ahnt noch nichts davon“, sagt Strohe schelmisch und lobt aus ganzem Herzen seine Helfer an der Scheibenvergabe: „Die zählen den gesamten Sonntagnachmittag Punkte und werten die Scheiben aus. Das ist toll!“

Daniel Götze ist einer der potenziellen Schützenkönige. Und weil er weiß, dass er als bislang beste seiner Serien 45 Punkte geschossen hat, rechnet er sich gute Chancen aus. Begleitet wird der Wasserburger von seiner Ehefrau Carmina und seinem Töchterchen Greta (vier Monate jung). Im vergangen Jahr hat er berufsbedingt pausiert. Aber heuer habe er es nicht mehr ausgehalten. „Rund um den Wiesn-Schützenkönig der Lindauer Zeitung ist eine richtige Gemeinschaft entstanden. Wir mögen uns und pushen uns gegenseitig. Es macht sehr viel Spaß, dabei zu sein – und bei allem Ehrgeiz, wir freuen uns für jeden, der gewinnt“, versichert er. Dazu komme, dass das Lindauer Oktoberfest das schönste Oktoberfest der Welt sei.

Während im Festzelt der Musikverein Obereisenbach „Die Fischerin vom Bodensee“ und „Mein Tiroler Land“ spielt, beraten Stefanie Schumann von der Lindauer Zeitung, Christoph Strohe und Wies’n-Wirt Ralf Hörger, wie sie die Siegerehrung vornehmen werden. Strohe schlägt die Proklamation des Schützenkönigs nach den bayerischen Regeln vor. Das bedeutet, dass der beste Schütze insgesamt natürlich der Schützenkönig ist, die ihm folgenden den ersten und zweiten Platz belegen. Einen dritten Platz gibt es also in diesem Jahr nicht. Von all dem wissen die Schützen nichts. „Das ist mega-spannend“, freut sich Hörger.

Siegerehrung: Christoph Strohe macht es spannend

Die Siegerehrung beginnt und Strohe ruft Jochen Dreher aus Weißensberg, mit 44 Ringen für den Platz eins, und Eminio Koros aus Lindau mit 42 Ringen auf Platz zwei bei den Herren. Dann verkündet Strohe die erstmalige Damenwertung, was großen Jubel bei den Teilnehmerinnen auslöst. Sabrina Neumann-Grunow aus Schöllkrippen ist mit 44 Ringen beste, und Melanie Flax aus Lindau mit 42 Ringen die zweitbeste Schützin. Die Damen sind also genau gleich erfolgreich wie die Männer gewesen.

Daniel Götze zuckt in diesem Moment leicht resigniert die Schultern, um zehn Sekunden später, nachdem Strohe gesagt hat „und Schützenkönig 2019 ist mit 45 Ringen Daniel Götze“ in Jubel auszubrechen.

Dann folgt, worauf sich Ralf Hörger die ganze Zeit schon freut: Er feiert den Schützenkönig und alle, die sich für das Ehrungsfoto aufgestellt haben, mit einer ausgiebigen Sektdusche.