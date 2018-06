Dampfbad ist wieder offen

Das Dampfbad im Limare steht wieder zur Verfügung. Die Stadtwerke teilen mit, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Die Tür zum 60-Grad-Sanarium allerdings sei nach wie vor defekt. Eine neue Tür werde voraussichtlich in der kommenden Woche geliefert und eingebaut. Bis zur Fertigstellung gibt es weiterhin zehn Prozent Ermäßigung auf den Saunaeintritt.

Das Limare ist in den Ferien von Dienstag bis Sonntag, 17. bis 22. Februar, jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Frühschwimmen findet am Mittwoch und Freitag, 18. und 20. Februar, jeweils von 6 bis 8 Uhr statt. Wassergymnastik wird am Dienstag und Donnerstag, 17. und 19. Februar, jeweils von 10.30 bis 11 Uhr angeboten. Saunafans können den Wellnessbereich von Dienstag bis Freitag jeweils von 14 bis 22 Uhr besuchen, am Mittwoch ist Damensaunatag. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Februar, ist die Sauna jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Montag, 16. Februar, ist das Limare geschlossen.

Eine Übersicht der Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter