Damit Grillen nicht krank macht

Vorsicht beim Start in die Grillsaison: In Bayern erkranken nach Angaben der DAK immer mehr Menschen durch den sogenannten „Grill- und Picknickerreger“. 2014 gab es demnach insgesamt fast 9000 meldepflichtige Fälle und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Landkreis Lindau wurden nach aktueller Statistik dieses Jahr bereits 24 Durchfallerkrankungen registriert, heißt es in der Pressemitteilung. Und das obwohl die Grillsaison gerade erst beginnt.

Die DAK beruft sich auf Zahlen des Robert Koch-Instituts. Das Darmbakterium mit dem Namen Campylobacter sei ein Krankheitserreger, der sehr oft auf Hähnchenfleisch zu finden ist. Ein weit verbreiteter Irrtum führe zu Infektionen durch diese Bakterien. Denn meist werde Hähnchenfleisch ausreichend gekocht, gebraten oder gegrillt. Doch die Gefahr lauere woanders.

Mangelnde Küchenhygiene bei der Vorbereitung des Grillguts sorgt oft für eine äußerst unangenehme Infektion, heißt es weiter. „Die Erreger gelangen vom rohen Fleisch auf die Hände oder die Arbeitsplatte und dann auf Lebensmittel, die nicht gegart werden. Dies kann beispielsweise ein Salat sein, der an gleicher Stelle zubereitet wird“, sagt Karen Lehmann von der DAK-Gesundheit in Lindau. Die Folge sei eine Erkrankung mit Durchfall und Bauchkrämpfen oder in besonders schweren Fällen auch Nerven- und Gelenksentzündungen.

Küchenutensilien gut abspülen

Bei der Zubereitung von Hähnchenfleisch empfiehlt die DAK besondere Aufmerksamkeit bei der Hygiene. „Hände, Arbeitsplatte, Messer und andere Küchenutensilien sollten gut abgespült oder desinfiziert werden“, sagt Lehmann. Würden zunächst Lebensmittel zubereitet, die nicht gegart werden, so verringere sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung weiter. Durch ausreichendes Kochen, Braten oder Grillen würden die Bakterien später abgetötet. Einfrieren hingegen vermindere zwar die Zahl der Krankheitserreger, beseitigte sie jedoch nicht vollständig.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat ein Verbraucher-Merkblatt mit Tipps zum „Schutz vor lebensmittelbedingten Infektionen mit Campylobacter“ herausgegeben: