Damit die Eisenbahn nach Lindau kommen konnte, musste ein Damm her

Früher, da gab es nur einen Zugang zur Lindauer Insel: Über die „Landerbrücke“, wie die Einheimischen sie gerne nennen. Auswärtige, die den Namen in Karten lesen, sagen auch „Landtorbrücke“ dazu. Aber als Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahnstrecke von Hof bis nach Lindau gebaut wurde, fehlte noch ein Zugang, der im Gegensatz zur hölzernen Landtorbrücke, auch Dampfzüge tragen konnte.

So wurde also 1953 der Damm errichtet. Das war keine einfache Aufgabe. Der Seegrund war weich und das erdige Füllmaterial wurde zunächst von der Strömung im kleinen See verteilt. Erst als Segelschiffe große Steine aus der Bregenzer Ach, dem Rhein und nahegelegenen Steinbrüchen im kleinen See versenkten, entstand ein fester Unterbau für den Damm. So dass ein Jahr später der erste Dampfzug über die Gleise auf die Insel fahren konnte. Der feierlichen Eröffnung im Juli 1854 wohnte König Maximilian höchstpersönlich bei.

Der Damm hat übrigens zwei Durchlässe, durch die im Sommer auch Tretboot- und Kanufahrer auf die andere Seite gelangen. Die Durchlässe sollen verhindern, dass sich Schlamm im kleinen See absetzt und diesen verlanden lässt. Aber diese Rechnung ging nur kurzfristig auf. Vor gerade mal 50 Jahren musste die Stadt den kleinen See bereits ausbaggern lassen. Dabei stellte sich die Frage: „Wohin der ganze Schlamm?“ Kurzerhand wurde er einfach auf die andere Seite des Dammes gepumpt, um das Gebiet zwischen Bahnlinie und Luitpold-Kaserne aufzufüllen. Die beste Idee lautete damals noch, auf der neu entstandenen Landfläche einen Parkplatz anzulegen. Die viel bessere Idee, nämlich hier einen Bürgerpark zu gestalten, sollte den Stadtoberen erst sehr viel später kommen.

Mittlerweile muss der kleine See übrigens schon wieder ausgebaggert werden. Davon abgesehen, dass das sehr teuer ist, muss man auch noch klären, wohin der Schlamm dieses Mal soll. Vielleicht müsste man schon jetzt drüber nachdenken, wo einmal die nächste Gartenschau stattfinden soll und den Schlamm einfach dorthin kippen.