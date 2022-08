Damit der Friede wachsen kann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Abschluss des Schuljahres 2022 beschäftigten sich mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik und Berufsfachschule für Kinderpflege Lindau in zwei Projektwochen mit dem Thema Frieden unter dem Titel „damit der Frieden wachsen kann“. Die Ausstellung „FRIEDENSKLIMA! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ bildete weit sichtbar im Park des Marienheims den äußeren Rahmen. Bei der Auftaktveranstaltung ermunterten Alexandra De Jong und Jörg Them mit ihrer Kunstperformance die jungen Menschen, das Thema offen und in allen Facetten anzugehen. In Form von Kunstprojekten, Plastischem Gestalten, Infotafeln, Tanz und Liedtexten präsentierten die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse. Auf Einladung der Schule konnten sich Cornelia Speth von den Friedensräumen und Georg Speth, Vertreter der Lokalen Agenda21 der Stadt Lindau, von den vielfältigen Arbeiten überzeugen: „Ein großes Lob an die Schülerinnen und Schüler und das engagierte Lehrerteam für dieses tolle Projekt“.