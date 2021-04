Damian Schneider stürmt weiter für die EV Lindau Islanders

Die EV Lindau Islanders basteln weiter am Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga Süd. Nach Goalie David Heckenberger und Verteidiger Patrick Raaf-Effertz gaben die Islanders nun auch die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer Damian Schneider bekannt. Damit haben die Lindauer, die in der aktuellen Saison im Play-off-Viertelfinale an den Selber Wölfen gescheitert sind, nun zehn Spieler für die neue Spielzeit unter Vertrag.

„Damian ist nicht nur wegen seines spielerischen Könnens zu einer wichtigen Säule im Team geworden, gerade seine Führungsqualitäten und sein Umgang mit anderen Spielern in der Kabine und auf der Bank machen ihn zu einem wichtigen Baustein des Kaders“, wird der Sportliche Leiter Sascha Paul in einer Pressemitteilung der Islanders zitiert. „Ich bin sicher, dass Damian in der kommenden Saison ein noch größerer Faktor für das Team sein kann.“

Der 29-jährige Schneider kam im Sommer 2020 von Leipzig aus der Oberliga Nord nach Lindau. Schnell wurde der gebürtige Essener zu einem Fixpunkt im Spiel der Islanders. Schneider schoss in 30 Saisonspielen elf Tore und gab zehn Vorlagen. Eine kleine Verletzung warf den Stürmer ein wenig zurück. Er kämpfte sich aber zu alter Form zurück und schoss im ersten Play-off-Viertelfinale auch ein Tor.

Die Verantwortlichen der Islanders loben und schätzen den Kampfgeist von Schneider sowie seine Einstellung im Training und bei den Spielen. Daher wollten Sascha Paul und der Vorsitzende Bernd Wucher den Vertrag mit dem Stürmer auch verlängern. Da sich auch Schneider und seine Partnerin am Bodensee wohlfühlen, wurden sich Spieler und Verein schnell einig.

Wie fast alle seine Mannschaftskollegen hat sich auch Damian Schneider im vergangenen Jahr bewusst für den dualen Weg der Islanders entschieden. Neben dem Eishockey in der Oberliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse, geht Schneider am Bodensee auch seinem gelernten Beruf als Metallbauer nach. Zu dieser Kombination sagte Schneider bereits vor der für die Lindauer gerade abgelaufenen Saison: „Das Konzept Arbeit gepaart mit Sport war ein Grund, warum ich mich bewusst entschieden habe, nach Lindau zu gehen. Es ist immer wichtig, auch an die Zeit nach dem Eishockey zu denken.“

Noch verspürt Schneider aber große Lust auf seinen Sport und auf die EV Lindau Islanders.