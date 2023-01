Damian Schneider kehrt zu den Lindau Islanders zurück

Neues Jahr, neuer Stürmer: Kurz nach dem Jahreswechsel haben die EV Lindau Islanders beim Neujahrsempfang für die Sponsoren einen Zugang vermeldet. Und dieser ist für die Islanders kein Unbekannter: Von den Moskitos Essen kehrt Stürmer Damian Schneider zurück in die Eishockey-Oberliga Süd. Der duale Weg und ein Jobangebot eines Sponsors der Lindauer sind laut Mitteilung des EVL der Grund für die Rückkehr des gebürtigen Esseners.

Der Kontrakt zwischen den Islanders und Schneider, der ein halbes Jahr für Essen in der Oberliga Nord spielte, gilt vorerst bis zum Ende der Saison 2023/24. „Das Jobangebot unseres Sponsors hat die Türen geöffnet, sodass wir uns schnell einig waren“, sagte der Sportliche Leiter Milo Markovic zur Rückholaktion. „Mit Damian bekommen wir einen polyvalent einsetzbaren Stürmer, der uns im Endspurt sehr helfen wird.“

Der 31 Jahre alte Stürmer kam vor der Saison 2020/21 vom Nord-Oberligisten Leipzig erstmals nach Lindau und brauchte keine lange Eingewöhnungszeit am Bodensee. Schnell war Schneider einer der Fixpunkte im Spiel der EV Lindau Islanders und glänzte mit Toren und Vorlagen. In seiner ersten Saison gelangen ihm in 30 Partien 21 Scorerpunkte, davon elf Tore und zehn Assists. Es wären laut den Islanders „sicherlich noch mehr Spiele und Punkte geworden“, aber eine eigentlich kleine Verletzung warf den Stürmer ein wenig zurück. Schneider musste sich anschließend erst wieder an seine starke Form herankämpfen, diese erreichte Schneider aber zum Ende der Hauptrunde und in den Play-offs wieder. Aus diesem Grund verlängerten die Islanders im Sommer 2021 seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. In seiner zweiten Saison gelangen Schneider 29 Scorerpunkte (elf Tore/18 Assists). Im Sommer 2022 trennten sich die Wege vorerst, als die Islanders einen Umbruch einleiteten und Schneider ein Profi-Angebot seines Heimatvereins aus Essen bekam.

Der Kontakt zwischen Schneider und den Verantwortlichen der Islanders riss aber nie ganz ab. Als sich jetzt für den 31-Jährigen die Chance bot, bei einem Lindauer Sponsor ein für ihn „großartiges Jobangebot“, wie es in der Mitteilung heißt, neben dem Eishockey anzunehmen, nahm der gelernte Metallbauer dieses wahr und die Verantwortlichen statteten ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 aus.