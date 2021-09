DAK-Gesundheit Kempten-Lindau setzt Ideen-Wettbewerb fort

Die DAK-Gesundheit Kempten-Lindau sucht erneut „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Unter diesem Motto veranstaltet die Krankenkasse laut einer Pressemitteilung bereits zum zweiten Mal einen bundesweiten Ideen-Wettbewerb. Gesucht werden Einzelpersonen oder Gruppen, die sich 2021 beispielhaft für ein gesundes Miteinander engagieren. Zugelassen sind auch Verbände und Organisationen sowie Betriebe, die sich für Gesundheitsförderung oder Prävention einsetzen. Interessierte können sich im Internet bis Samstag,15. Januar, bewerben und auf Landes- und Bundesebene Geldpreise gewinnen. In Bayern unterstützt Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales, die Kampagne als Schirmherrin.

„2020 haben sich bundesweit rund 400 Projekte an unserem Wettbewerb beteiligt. Die große Resonanz und die anhaltende Corona-Pandemie bestätigen uns, die erfolgreiche Kampagne auch 2021 fortzusetzen“, sagt Martin Haussner von der DAK-Gesundheit Kempten-Lindau. „Unser Wettbewerb soll zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und ein gutes Miteinander für unsere Gesundheit sind.“ Mit dem Wettbewerb sollen laut Angaben der DAK-Gesundheit Menschen angesprochen werden, die neue Ideen zur Prävention und Gesundheitsvorsorge entwickeln. Das können zum Beispiel spezielle Bewegungsangebote für Kinder oder Senioren sein, eine Schulaktion zur Suchtprävention oder interaktive Anti-Stress-Kurse in Betrieben.

Bayerns Digitalministerin und Schirmherrin Judith Gerlach betont: „Digitale Lösungen können unser Leben bereichern. Sie nehmen uns Arbeit ab, liefern uns wichtige Informationen und manchmal sorgen sie einfach auch nur für angenehme Unterhaltung. Und sie können uns helfen, bewusster, entspannter und gesünder zu leben. Allerdings braucht es dazu clevere Ideen von kreativen Menschen, die sich für ein gesundes und freundliches Miteinander einsetzen. Diese Gesichter für ein gesundes Miteinander wollen wir mit dem Wettbewerb auszeichnen.“

Der Wettbewerb erfolgt zweistufig: Zunächst ermittelt eine Jury in Bayern die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“, die jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3) gewinnen. Die Hauptgewinner aller Bundesländer kommen in die Endausscheidung auf Bundesebene. „Wer bei uns in Bayern den ersten Preis gewinnt und anschließend auf Bundesebene noch überzeugt, kann insgesamt bis zu 3750 Euro gewinnen, um sein Projekt weiter voranzutreiben“, so Haussner.