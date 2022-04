DAK-Aktion „bunt statt blau“ läuft noch bis 30. April

Endspurt bei „bunt statt blau“: Die bundesweite Kampagne gegen das sogenannte Komasaufen endet am 30. April. Bis dahin können Schülerinnen und Schüler Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und an die DAK-Gesundheit in Bayern senden. Bundesweit haben sich für die mehrfach ausgezeichnete Kampagne bereits zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler angemeldet.

„Ich freue mich, wenn auch Schülerinnen und Schüler aus Lindau und dem Westallgäu bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, sagt Martin Haussner von der DAK-Gesundheit Kempten-Lindau. „Mit ihren Plakaten tragen die Jugendlichen in unserer Region dazu bei, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zum Nachdenken anzuregen. Das wirkt deutlich besser als Verbote oder der erhobene Zeigefinger.“

Seit 2010 haben bundesweit mehr als 115 000 junge Künstlerinnen und Künstler bunte Plakate gegen das Komasaufen gestaltet. Die Kampagne „bunt statt blau“ wird von Politikern und Suchtexpertinnen unterstützt.

Weitere Informationen zur Kampagne und die Teilnahmebedingungen gibt es online unter www.dak.de/buntstattblau