Dahler & Company jetzt auch am Bodensee

Der Immobilienmakler Dahler & Company ist zukünftig auch in Lindau und Friedrichshafen am Bodensee vertreten. Zum 1. August startete Wilfried Riemann laut Pressemitteilung als neuer Lizenzpartner für Dahler & Company Lindau/Friedrichshafen operativ. Im September eröffne zudem sein Immobilienshop auf der Insel Lindau für die Region östlicher Bodensee, die nicht nur als Ferienstandort, sondern auch für hochwertige Immobilien bekannt sei. Für Dahler & Company ist es die achte Niederlassung in Baden-Württemberg.