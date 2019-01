Da war es nur noch ein Punkt

Der fünfte und sechste Spieltag der Meisterrunde in der Eishockey-Oberliga Süd hat den EV Lindau Islanders drei wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Teilnahme beschert. Nach dem 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die ERC Bulls Sonthofen zwang die Mannschaft von EVL-Spielercoach Chris Stanley am Sonntag vor heimischem Publikum den Tabellenführer Eisbären Regensburg in die Overtime und unterlag dort mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Da der Höchstadter EC als direkter Konkurrent um Platz acht zwei Niederlagen einsteckte, stehen die Islanders kurz vor den Play-off-Rängen. „Wir sind in der Meisterrunde auf einem guten Weg“, bilanzierte Stanley die beiden Spiele.

Am Freitagabend in Sonthofen sah es bis etwa 90 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit nicht danach aus, dass die Islanders am Ende noch zwei Punkte an den Bodensee entführen würden. Zweimal brachte Fabian Voit die Hausherren in Führung (14./29.), zweimal glichen die Lindauer aus. Zunächst markierte EVL-Kapitän Andreas Farny in doppelter Überzahl das 1:1 (17.). Dramatik pur dann in den Schlussminuten: Lindau nahm Goalie David Zabolotny zugunsten eines sechsten Spielers vom Eis. Als Petr Sinagl für die Bulls in Scheibenbesitz kam, hätte er alles klarmachen müssen. Doch ging sein Schuss aufs leere EVL-Gehäuse haarscharf vorbei. Im Gegenzug setzte sich Andreas Farny über rechts durch und steckte den Puck zu Filip Stopinski durch, der zum 2:2 einnetzte (59.).

Und es kam noch besser für die Gäste. Knapp drei Minuten in der Overtime waren gespielt, als Zabolotny einen gegnerischen Schuss entschärfte und den Puck ohne Unterbrechung zu Fredrik Widen passte. Der nahm das Spielgerät auf, durchkurvte fast das gesamte Spielfeld und zog zwei Meter hinter der blauen Linie im gegnerischen Drittel ab. Krachend schlug die Scheibe im Winkel ein – Bulls-Torhüter Patrick Glatzel war geschlagen. „Wir waren sehr erleichtert“, sagte der Sportliche Leiter Sascha Paul über den ersten Saisonsieg seiner Mannen in Sonthofen.

Mit diesem Auswärtserfolg und den damit verbundenen zwei Punkten auf dem Konto gingen die Islanders in ihr Sonntagsspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter Eisbären Regensburg. Von Beginn an sahen die knapp 500 Zuschauer in der Eissportarena eine Partie auf Augenhöhe. Lindau hielt gut gegen die Angriffswucht des angereisten Tabellenführers, der den Spielaufbau der Hausherren frühzeitig störte. Der EVL erspielte sich eine Anzahl an guten Einschussmöglichkeiten, konnte jedoch ein doppeltes Überzahlspiel nicht zur Führung nutzen.

Die erste Riesenchance der Regensburger machte der erneut sehr gut aufgelegte David Zabolotny zunichte: Als der Puck nach einem Schussversuch von der Bande hinter seinem Gehäuse zurück auf dem Schläger von Matteo Stöhr landete, parierte der EVL-Goalie prächtig (13.). 29 Sekunden vor der ersten Drittelpause, und damit zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, kassierten die Islanders dann doch noch das 0:1. Im zweiten Überzahlspiel der Gäste hielt Eisbären-Verteidiger Jakob Weber drauf, die Scheibe tropfte ab. Peter Flache aus halblinker Position brauchte nur noch einzuschieben.

Hammerbauer markiert das 1:1

Noch mehr Fahrt als zuvor nahm die Partie im Mitteldrittel auf. Beide Mannschaften zogen das Tempo unglaublich an, ständig wechselte der Scheibenbesitz ohne große Spielunterbrechungen. Schrecksekunde im Lindauer Lager, als David Zabolotny nach einem Check behandelt werden musste, jedoch kurz darauf weitermachen konnte (35.). Kurz vor Ende des Schlussdrittels brandete der Jubel bei den EVL-Fans auf: Dank einer feinen Einzelleistung von Jan Hammerbauer zum 1:1-Ausgleich erzwangen die Islanders die Overtime (58.).

Hier belauerten sich die Kontrahenten und warteten darauf, wer sich den ersten Fehler erlauben würde. Es war der EVL: 19 Sekunden, nachdem Sean Morgan wegen Haltens auf die Strafbank musste, traf Tomas Gulda im Powerplay zum 2:1-Endstand für die Eisbären.