Cybermobbing und Hass im Netz: Wie sich Schüler aus Lindau dagegen stellen

Das Theaterstück für Jugendliche ab 12 Jahren wird am Mittwoch, 27. April, und Donnerstag, 28. April, jeweils um 18 Uhr im Club Vaudeville aufgeführt. Karten können im Sekretariat der Freie Schule von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr oder per Mail an office@freieschulelindau.de reserviert werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 und für Schüler 3 Euro.