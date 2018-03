Cuba-Boarische blasen zu Neujahr

Die Cuba-Boarischen geben am Sonntag, 30. Dezember, ein Konzert in der Lindauer Inselhalle. Gemeinsam mit Traudi Siferlinger und den Grassauer Bläsersolisten stimmen sie ein festliches Neuhahrskonzert an. Ab sofort gibt es Karten für das konzert „Feliz Navidad“. Abonnenten der Lindauer Zeitung erhalten einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent auf den Ticketpreis.

Die Cuba-Boarischen wärmen schon seit vielen Jahren die Herzen ihrer zahlreichen Fans mit heißen Rhythmen und dem leichten kubanischen Lebensgefühl, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Zum Jahreswechsel stimmen die Musiker dann flotte kubanische Klänge, Boleros sowie bayerische und kubanische Volksweisen an. Zudem sind die Cuba-Boarischen immer auch für künstlerische Überraschungen gut, wie der Veranstalter weiter schreibt. Aus dem Auftritt der Cuba-Boarischen in der ersten Folge der Sendereihe „Wirtshausmusikanten“ im bayerischen Fernsehen entstand eine Freundschaft mit der Moderatorin Traudi Siferlinger. Die gebürtige Chiemgauerin ist bekannt als authentische, frische und kompetente Moderatorin im bayerischen Fernsehen. Mit ihrem Fachwissen und der musikalischen Gestaltung der Wirtshausmusikanten gelingt es der studierten Geigerin und Sängerin seit vielen Jahren, traditionelle und neue Volksmusik zu vereinen. Genau vor zehn Jahren war die Geburtsstunde der Cuba-Boarischen zusammen mit Traudi Siferlinger. Dieses zehnjährige Bühnenjubiläum wird auch in der Lindauer Inselhalle mit Fans gebührend gefeiert, verspricht die Band.

Hochzeit zweier Ensembles

Zum fröhlichen und mitreißenden Stilmix der Musikanten aus dem Mangfalltal gesellt sich das festliche Gebläse der Grassauer. Beide verbindet sowohl die tiefe Verwurzelung in der heimischen Volksmusik als auch die Leidenschaft, die Klänge fremder Länder zu erkunden, wie die Konzertlogistik Konstanz mitteilt. Auf der Bühne werden sich lateinamerikanische Congas mit dem Alphorn vermählen, die Tuba mit der spanischen Gitarre, die Karibik mit dem bayerischen Meer. Das Spiel wird dabei immer wieder aufgelockert durch samtige Zwischentöne der Grassauer Ausnahmebläser. Es werden kubanische Weihnachtslieder zusammen auf die Bühne gebracht, aber auch gepfefferte Bläserattacken zu hören sein. Eine Hochzeit zweier heimischer Ensembles mit Ausflügen in die Ferne. Da steigen lustvoll traditionell bayerische Bläser aufs kubanische Parkett, da untermalen südländische Rhythmen traditionelle Bläserliteratur.