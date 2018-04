CSU will Fahrradständer verlegen

Die CSU will die umstrittenen Fahrradständer am Marktplatz neben die Kirche St. Stephan verlegen. Stattdessen soll die Stadt am Marktplatz zwei Kurzzeitparkplätze einrichten.

Die Stadt Lindau wolle eine fahrradfreundliche Kommune bleiben, schreibt CSU-Fraktionschef Thomas Hummler in dem Antrag. Dennoch solle die Stadt die Fahrradständer vom Marktplatz entfernen. Grundsätzlich sollen die Garten- und Tiefbaubetriebe vor dem Anbringen von Radständern im Inselkern immer Mitarbeiter der Hochbauabteilung und des Denkmalschutzes sowie die Feuerwehr beteiligen. „Diese Fahrradständer passen aus unserer Sicht an dieser Stelle nicht in das Stadtbild“, schreibt Hummler. Auch an anderen Stellen der historischen Altstadt „sollten Radständer Anwendung finden, die schlicht sind und entsprechend in unser Stadtbild passen“.

Die CSU schlägt deshalb vor, die Radständer vom Marktplatz etwa hundert Meter weiter in die Schmiedgasse zu verlagern. Dort könnten sie senkrecht entlang der evangelischen Kirche neu errichtet werden. „Die Einfahrt für Radfahrer entgegen der Schmiedgasse endet sowieso an der Ecke „Barrista““, schreibt Hummler, deshalb sei der Standort ideal. Dafür würden vier Parkplätze entfallen, die an anderer Stelle ersetzt werden sollen.

Die CSU will unter anderem zwei Kurzzeitparkplätze am Marktplatz, gegenüber der Bäckerei einrichten, auf denen Autos höchstens 15 Minuten stehen sollen. Parkplätze hält Hummler für besser mit dem Stadtbild verträglich als Fahrradständer. „Die tägliche Praxis zeigt, dass hier das bestehende absolute Halteverbot sehr häufig ignoriert wird. Zudem entladen hier viele Zulieferer für den Bereich Cramergasse, die aufgrund der Ist-Situation alle über die Fußgängerzone anliefern und damit zusätzlichen Stau erzeugen.“