CSU will Berufsschule in Lindau komplett neu bauen

Für die CSU kommt nur ein Neubau der Berufsschule in Frage. Das stellt Karl Schober, Sprecher der Kreistagsfraktion, in einer Pressemitteilung klar. Die CSU-Räte hätten sich zuvor die Schule angeschaut und ausführlich diskutiert. Eine Sanierung wäre viel zu teuer und bei laufendem Unterricht nicht möglich, urteilt Schober.

Nach der Erweiterung des Schülerwohnheims würden Berufsschüler „ein modernes, zukunftweisendes und vor allem gut geführtes Zuhause in Lindau vorfinden“, freut sich Schober in einer Pressemitteilung. Als nächstes Projekt stehe das Gebäude der Berufsschule an, das Schober auf mindestens 20 bis 25 Millionen Euro schätzt. Das werde „das größte Projekt des Landkreises in den kommenden Jahren“.

Bevor Ausschüsse und Kreistag sich mit dem Thema befassen, hat die CSU-Kreistagsfraktion sich vor Ort ein Bild gemacht. Mit dabei waren Landrat Elmar Stegmann, Kreiskämmerer Erwin Feurle und Helmut Stauber, Leiter Gebäudemanagement des Landratsamtes. Schober beschreibt das Problem so: „Pfähle mit zu geringer Tragkraft, große energetische Mängel und vor allem viel zu kleine und nicht mehr dem heutigen Standard gerecht werdende Werkstätten, Räume ohne Fenster und ohne ausreichende Belüftung.“ Zudem sei es schlecht, dass die Freiflächen fast so groß sind wie die Klassenzimmer. Das führe auch zu langen Wegen im Gebäude und hohem Energieverbrauch. Bei dem Rundgang mit Schulleiter Dietmar Bauer sei der akute Handlungsbedarf schnell klar geworden. ,,Zur Sicherung der Schulsprengel in Lindau muss etwas passieren“, habe Bauer gesagt.

Eine Sanierung würde den Schulbetrieb empfindlich stören

Das Ergebnis ist für Schober klar: ,,Eine Gesamtsanierung mit unbekannten Ausgang kommt für die CSU nicht in Frage. Eine Generalsanierung bei laufendem Betrieb des Unterrichts ist außerdem nicht umsetzbar.“ Schober verweist zudem darauf, dass auf dem Schulgelände ein Grundstück für einen Neubau zur Verfügung stünde, das dem Landkreis gehört.

Ulrich Pfanner, Markus Euler, Mathias Hotz schätzen das Risiko einer Sanierung als sehr hoch ein. Die Kosten für einen Neubau, der bei laufendem Unterrichtsbetrieb möglich wäre, seien leichter kalkulierbar, und ein Neubau sei nachhaltiger. Auch Landrat Stegmann und CSU-Landtagsabgeordneter und Kreisrat Eberhard Rotter können sich einen Neubau vorstellen, zumal moderne Werkstätten und Unterrichtsräume möglich wären.

Weitere Vorteile bei einem Neubau seien neben der besseren Planung der Kosten der störungsfreie Unterricht während der Bauarbeiten, wesentlich einfachere energetische Umsetzung und staatliche Zuschüsse mit klaren Vorgaben für nachhaltiges Bauen.

Kreistag muss in diesem Jahr entscheiden, ob er einen Neubau will

Margret Mader wollte den Zeitplan wissen. ,,Damit wir im Jahr 2020 mit der Maßnahme beginnen können, brauchen wir noch in 2018 einen Beschluss, ob das Gebäude saniert werden soll oder ob es einen Neubau gibt“, erklärte Landrat Stegmann. Er begrüßte die Initiative der CSU-Fraktion und erinnerte an die Besichtigungsfahrt am 12. Juli nach Diedorf und Neusäß im Landkreis Augsburg, bei der die Kreisräte zwei Schulneubauten besichtigen können. Wichtig sei Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Die CSU will von der Kreisverwaltung auch eine Kostenberechnung „einer minimalen notwendigen Sanierung, finanziert durch den Bauunterhalt“, ergänzt Schober. Dass der Kreis die Rahmenbedingungen mit der Stadt Lindau und den angrenzenden Nachbarn sorgfältig prüfen müsse, stehe dabei außer Frage.