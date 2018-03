CSU hält an Übergangslösung für Berliner Platz fest

Die CSU-Stadtratsfraktion spricht sich vehement dafür aus, den Berliner Platz schrittweise neu zu gestalten. Die CSU-Räte wiederholen in einer Pressemitteilung die Gründe, die gegen eine Unterführung sprechen. Karl Schober, Thomas Hummler, Wilhelm Böhm und Stefan Büchele weisen in einer Pressemitteilung Kritik der Unterführungs-Befürworter zurück.

Die CSU-Fraktion weist auf die Unsicherheiten und Nachteile einer Unterführung, dem sogenannten Fly Under, hin. Den Befürwortern, namentlich den Stadträten Ulrich Jöckel (FDP) und Oliver Eschbaumer (BU), werfen Schober, Hummler, Böhm und Büchele vor, dass ihnen „die Dimension einer solchen Großbaustelle komplett entgangen“ sei: „Auf mindestens ein Jahr (wenn nicht mehr) wäre der Platz komplett gesperrt.“ In der Zeit wären keine Zufahrten vom Berliner Platz zum Lindauaprk, zum dortigen Ärztehaus und zur Rickenbacher Straße möglich. Klar sei außerdem, dass für eine Unterführung die Platanenallee zumindest zur Hälfte fallen müsste. „Ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Bau einer Unterführung auf Grund der geologisch absolut unbekannten Beschaffenheit des Untergrundes immens teuer und für die umliegenden Gebäude auf Dauer höchst gefährlich sein könnte.“ Zudem sei entgegen der Behauptungen von Jöckel völlig unbekannt, wann das alte Bahnhofsgebäude abgerissen werden kann.

CSU wirft Kritikern „Wunschdenken“ vor

Aus diesen und weiteren Überlegungen habe die CSU Abstand vom Fly Under genommen. Und damit stehe die CSU im Stadtrat nicht alleine, vielmehr gibt es dort eine Mehrheit für einen anderen Weg. Dass Jöckel und Eschbaumer der Verwaltung Untätigkeit vorwerfen und von einer „Luftnummer“ sprechen, zeuge von „Unkenntnis und Wunschdenken“.

Seit Jahren sei klar, dass Lindau und Staatliches Bauamt den Berliner Platz nicht ohne Weiteres so umzubauen können, „dass er allen Belangen der dortigen Infrastruktur entspricht“. Neuer Bahnhof Reutin, erweiterter Lindaupark und neues Wohngebiet auf dem Cofely-Grundstück stellten erhebliche Anforderung an die neue Planung. Des Weiteren müsse das künftige Wohngebiet südlich des Bahnhofs eingebunden werden, „um das gesamte Umfeld des Berliner Platzes, welches der Dreh- und Angelpunkt in Reutin wird, richtig zu gestalten“. Deshalb habe eine große Mehrheit im Stadtrat entschieden, den Platz schrittweise zu entwickeln.

Vordringlich sei eine Zufahrt zum neuen Bahnhof, die im Dezember 2020 zu dessen Eröffnung fertig sein muss. Einen entsprechenden Plan habe die Verwaltung vorgelegt, der nach Meinung der CSU funktioniert. „Wir werden zusammen mit Fachleuten, Planern, der Verwaltung und einer großen Mehrheit im Stadtrat das Thema angehen und sind überzeugt, dass ein städtebaulicher Wettbewerb zu einer nachhaltigen Lösung in Reutin führen wird.“

Die CSU hebt hervor, dass vor allem Willi Böhm seit Mitte 2017 intensiv an einer tragfähigen Lösung für den Berliner Platz arbeitet. Er habe Kontakte zwischen dem Verkehrsplanungsbüro Besch und Partner und der Stadt Lindau geknüpft hat, um Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. In intensiven Gesprächen mit allen wichtigen Anliegern habe man den Plan über eine Übergangslösung erarbeitet.

CSU setzt weiter auf eine schrittweise Lösung

Der Vorschlag soll als Grundlage dienen, um im Laufe der Jahre eine endgültige Lösung zu schaffen. „Sie entspricht voll den ersten Anforderungen, nämlich verkehrlicher Anschluss des Bahnhaltes (mit Parkplätzen) bis 2020 und bewirkt auch eine Verbesserung der Verkehrsführung im Kreisel.“ Die CSU berichtet, dass die Beteiligten bereits in Workshops im vergangenen Jahr darüber gesprochen haben, dass ein Steg zwischen Lindaupark und Bahnhof und weiter zur Ladestraße sinnvoll sein könnte. Denkbar sei auch, den Fußgänger- und Radverkehr komplett auf eine Ebene über den Berliner Platz zu heben. „Diese Planung bedarf aber eines weiterführenden städtebaulichen Konzeptes bzw. Wettbewerbes“, so sei es zwischen Verwaltung und Stadtrat besprochen. Fazit der CSU: „Mit dem nun vorliegenden Plan B kann sehr gut weiter gearbeitet werden, ohne sich den Weg für weitere Optionen zu verbauen.“